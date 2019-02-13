Водонаева плюнула в лицо "дефективной" Клюкиной из шоу "Холостяк"

Несколько месяцев зрительская аудитория ждала, когда Егор Крид сделает свой выбор в "Холостяке". Певец предпочел модель Дарью Клюкину, однако их роман оказался фикцией. Алену Водонаеву это очень возмущает.



Алену, как и многих, волнует вопрос: как девушка из Свердловской области с дефектом речи за пару лет сделала карьеру на ТВ. А теперь еще и выходит замуж за миллионера.

"История Золушки из Карпинска скорее напоминает некую продажу раскрученного товара, - говорит Водонаева. – Когда супруг занимает высокую должность на телеканале, есть огромный соблазн построить карьеру телеведущей. Страсть к известности – очень мощный вирус, который поражает, как правило, быстро и надолго. Так что не исключено, что скоро мы увидим Дарью в роли ведущей на ТНТ".

Победительницу шестого сезона самого романтичного шоу Дарью Клюкину многие обвиняют в том, что она пришла на проект не за любовью, а за пиаром. С каждым выпуском "Холостяка" число подписчиков девушки в Instagram росло и в итоге перевалило за два с половиной миллиона. Теперь Даша каждый месяц только на рекламе "поднимает" более миллиона рублей.

У недоброжелателей хватает причин подозревать ее в неискренности. "Сначала Клюкину ненавидели зрители пятого сезона "Холостяка", где она отказала Илье Глинникову в ответ на его трогательное признание в любви. И когда поклонники шоу увидели Клюкину на проекте с Кридом, у многих закралось такое чувство, что Дарью поразил-таки синдром "Дома-2", и она жаждет строить любовь на глазах у миллионов. Теперь выяснилось, что к тому моменту, когда Дарья в программе приняла кольцо от Крида, она уже была знакома с Владимиром Чоповым, за которого сейчас собралась замуж", – цитирует Водонаеву журнал "7Дней".