Поп-звезду добили сравнением с упившимся Порошенко
30-летний Иван Дорн, видимо, не ожидал такой реакции. Фанаты украинского певца, диджея и телеведущего никак не поймут: зачем Дорн опубликовал компрометирующий его снимок.
На фотографии экс-участник коллектива "Пара нормальных" запечатлен со своим младшим братом. Подписчики, едва увидев снимок, решили, что Иван Дорн пьет несколько дней.
"Ваня, что происходит? Опомнись", "Сбухался совсем, ни одной нормальной песни за последние пять лет", "Вань, ты что там, забухал?", "Пить – здоровью вредить!", "На забулдыгу здесь похож", – переживают за артиста пользователи.
Некоторые решили поиронизировать под постом Ивана Дорна. "Почему пчелы покусали только тебя, а брата – нет?", "Легкая похмельная припухлость. Все равно красавчики!", "Дорн уже не тот", – написали фанаты.
Самые заботливые подписчики рекомендовали Ивану Дорну срочно лечь в клинику – "прокапаться". Артиста предупреждают, что в противном случае скоро он будет похож на Порошенко. Бывший президент Украины известен пристрастием к алкогольным напиткам, пишет "Экспресс газета".
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