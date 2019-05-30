Поп-звезду добили сравнением с упившимся Порошенко

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Четверг 30 мая
Лента новостей
18:39
Сжульничавшего Друзя погнали в шею из знатоков
18:37
Финал Лиги Европы стал триумфом для Баку
17:47
Крошечные модели потрясли Москву
17:28
Грязные танцы Медведевой и Туктамышевой попали на видео
17:08
В Башкирии иномарка перевернулась на повороте
16:58
В Уфе у доверчивой пенсионерки украли 200 тысяч
16:48
Патриарх Кирилл поддержал идею бесплатного входа в музей Херсонеса
16:19
Навальному предъявили претензии из-за роскошного отдыха
16:18
Спикер Госдумы оценил борьбу с авиадебоширами
15:45
Володин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
15:24
В Дмитрове пьяный вусмерть мужчина утонул на глазах у возлюбленной
15:16
Набиуллина отчиталась перед Госдумой о работе Центробанка
15:00
Какое вино пить летом
14:36
"Росатом" победит рак "убийцей метастазов"
14:32
Известная актриса отдалась тренеру на третьем свидании
14:16
Назван напиток – убийца сердца
13:57
"А где крик души?": Зарубина оборвала певицу Жасмин
13:37
Режиссер Богомолов изменил Собчак за бутылкой вина
13:33
"Четырехдневная" жена облапошила известного актера
13:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 мая 2019 года
13:08
Певцов откровенно об уходе Дроздовой
13:06
Кофе с утра вызывает страшные последствия
12:53
Вологжанин насмерть забил соседа штакетником
12:45
"Бедный ребенок": Тодоренко распекли за издевательство над сыном
12:38
"Святая Юлия": землю с могилы Началовой добавляют в чай и суп
12:28
Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за сигареты
12:19
Россияне в шоке: в стране запрещают говорить о росте цен на бензин
12:06
Родившая Лопырева вернулась в Россию
12:06
Рудковская взвыла из-за слежки за своим домом
12:02
Животных из клеток зоопарка выпустили в парк
11:48
Российский университет транспорта проведет чемпионат по стандартам "Ворлдскиллс"
11:26
"А попроще продукты есть?": Канделаки взбесила народ дорогущей диетой
11:25
Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом
11:11
Волочкова дотянулась до Книги рекордов
11:05
Федосеевой-Шукшиной сделали предложение прямо при ее муже Алибасове
10:59
Венский бал в Москве: как это было
10:57
Звезда "Крестного отца" скоропостижно скончалась в США
10:56
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
10:49
Сексуальная чемпионка из России сняла лифчик на пляже
10:44
Отставка Лукашенко: названа новая должность Батьки
10:43
"Ты наркоманка?": Серябкина рассказала о своем освобождении
10:27
"Мне дурно!": Королева перепутала мужа с Волочковой
10:04
В России взлетели цены на билеты в плацкарт
09:45
Шокировавшей своим видом Ротару пожелали здоровья
09:28
Джоли отдала 13-летнюю дочь в руки маньяка
09:23
Пенсионерам рекомендовали жить "чуть-чуть впроголодь"
09:04
Всплыли подробности жутких махинаций сестры за спиной Быстрицкой
08:50
Резко изменившуюся Медведеву перестали узнавать
08:43
Трамп напрашивается на встречу с Путиным
08:07
Газманов сделал важное заявление о своей опухоли
06:34
"Шел бы в цирк": Егора Крида поймали на наглой лжи
04:11
Молоко вызывает смертельные заболевания
02:34
Пышногрудая модель рассказала об откровенности в сексе после контакта с Седоковой
00:07
Собчак пофантазировала о свадьбе с Абрамовичем
22:06
Похож на Федора: запевшая Бондарчук сняла лысого актера
21:50
"Глотку перегрызет": Зеленскому дорого обойдется возвращение Саакашвили
21:44
Замироточивший крест на могиле Началовой поставил народ на уши
21:33
Дмитрий Саблин организовал встречу патриарха Кирилла с детьми Сирии
21:30
"Космически прекрасная": показавшая себя без макияжа Боня показалась идеальной
20:45
Восторженный Билан озадачил признанием в любви
20:41
Поргина отдала вещи Караченцова
20:02
"Мимолетный чих-пых": Батрутдинов высказался об интиме с Бузовой
20:00
Вдова раскрыла тайные страхи Доренко
19:20
"Поставил галочку": исполнилась мечта Крида о сексе втроем
19:18
Имуществом попавшей в психушку актрисы завладели чужие люди
18:37
В Башкирии иномарка насмерть сбила пенсионерку
18:01
Наследник Овечкина сбежал от матери
17:50
Под Москвой во время работы коммунальщиков вспыхнула газонокосилка
17:15
Синдром Квазимодо: почему люди недовольны своей внешностью
17:00
Под Петербургом мужчину изувечили бейсбольной битой
16:52
Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах
16:51
Как без водки?: Собчак отказалась общаться с мужчинами трезвой
16:24
Дума ужесточает наказание для пьяных водителей
16:15
Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
16:08
Стоцкая раскрыла правду о схожести своего сына с Филиппом Киркоровым
16:04
Беспечного Меньшикова выдворяют из роскошной квартиры в центре Москвы
16:02
"Молчи, за умного сойдешь": Макаревича ткнули лицом в грязь
15:47
Массовая драка в Петербурге обернулась серьезными последствиями
15:37
Anews назвал лауреатов премии "Лучшие в России"
15:37
Потоп и голод: вычислена дата конца света
15:30
Ухажер Цымбалюк-Романовской покалечил Шаляпина
15:16
Раскрыты страшные причины появления прыщей у взрослых
15:13
Изворотливого Зеленского приперли к стенке в Германии
15:05
Трудовые права, дольщики, нацпроекты: Генпрокурор Чайка отчитался перед Думой
15:05
Звездные танцовщики выступят на фестивале "Мировые балетные каникулы"
14:58
Баста стал лицом рекламы Head & Shoulders
14:47
Как на сковородке: москвичей предупредили об адском пекле
14:37
Дни Италии пройдут в Москве
14:24
"Мне нужно ее спасти!": Гоген Солнцев о катастрофическом состоянии жены-пенсионерки
14:17
Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера
14:17
Москва жестко ответила на попытку втянуть ее в секс-скандал
14:15
"А Влад знает?": Тодоренко намылилась замуж
13:51
Сюрприз от Путина: стаж для пенсии посчитают по-новому
13:49
"Это засосы": жена показала странные пятна у Малахова
13:48
"ЕР" держит на контроле развитие сельских территорий
13:46
"Долго мучила": оставшаяся в одиночестве Ковальчук шокировала признанием о муже
13:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 мая 2019 года
13:43
В Москве открылась выставка знаменитого историка моды Александра Васильева
13:25
"Ух, эти щечки, эти ушки": Кудрявый сын Жасмин умилил народ
13:09
Жесткое расставание сделало рабыню из Миддлтон
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Поргина отдала вещи Караченцова
Жесткое расставание сделало рабыню из Миддлтон
Уголовные дела довели до паники нервного Порошенко
Россия и Южная Корея укрепляют межпарламентское сотрудничество
Гибридный Lexus RX 450h Exclusive: революция в стиле "люкс"
Шепелев разоблачил подлый обман звезды сериала "Кадетство"
Шоу-бизнес

Поп-звезду добили сравнением с упившимся Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Иван Дорн напугал поклонников страшно распухшим лицом. Он опубликовал свежий снимок в Instagram. Комментаторы советуют певцу срочно бросать пить – иначе будет "как Порошенко".
прочитано 425 раз

30-летний Иван Дорн, видимо, не ожидал такой реакции. Фанаты украинского певца, диджея и телеведущего никак не поймут: зачем Дорн опубликовал компрометирующий его снимок.

ПО ТЕМЕ

Ивана Дорна втянули в грязный гей-скандал

"Сексом пахнет": известный певец возбудил народ голым торсом

На фотографии экс-участник коллектива "Пара нормальных" запечатлен со своим младшим братом. Подписчики, едва увидев снимок, решили, что Иван Дорн пьет несколько дней.

"Ваня, что происходит? Опомнись", "Сбухался совсем, ни одной нормальной песни за последние пять лет", "Вань, ты что там, забухал?", "Пить – здоровью вредить!", "На забулдыгу здесь похож", – переживают за артиста пользователи.

Некоторые решили поиронизировать под постом Ивана Дорна. "Почему пчелы покусали только тебя, а брата – нет?", "Легкая похмельная припухлость. Все равно красавчики!", "Дорн уже не тот", – написали фанаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)

Самые заботливые подписчики рекомендовали Ивану Дорну срочно лечь в клинику – "прокапаться". Артиста предупреждают, что в противном случае скоро он будет похож на Порошенко. Бывший президент Украины известен пристрастием к алкогольным напиткам, пишет "Экспресс газета".

Автор: Андрей Евлампиев30 мая 2019, 18:06

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Глотку перегрызет": Зеленскому дорого обойдется возвращение Саакашвили
Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Поп-звезду добили сравнением с упившимся Порошенко
Девушка известного певца заявила о домогательствах Влада Соколовского
Избивал и угрожал ножом: экс-супруга звезды футбола бросилась к Малахову
Ургант получил тяжелый удар от Эрнста и Собчак

Проишествия

Прохожий спас выпавшего из окна ребенка (видео)
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

Расстрелянного деда Симоновой выставили на всеобщее обозрение
Размазня и "голубой" актер: фильм "Алладин" заставил россиян биться в истерике
Украинского режиссера выгнали с московского театрального конкурса
"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Политика

Отставка Лукашенко: названа новая должность Батьки

Об этом объявлено публично
Шоу-бизнес

Шокировавшей своим видом Ротару пожелали здоровья

Сын показал свежее фото прославленной артистки
Шоу-бизнес

Ксения Бородина отказалась от третьего ребенка

Телеведущая расставила точки над i
Шоу-бизнес

Волочкова дотянулась до Книги рекордов

Балерина получила по заслугам

Гороскоп

Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак

Фоторепортажи

Крошечные модели потрясли Москву
Бразильский "руки-базуки" поверг в шок своим бицепсом
Венский бал в Москве: как это было
Показавшую целлюлит известную модель распекли за лицемерие

Спорт

Сбежавшая в Канаду Медведева сделала откровенное признание о России
Народ в шоке от зарплаты хоккеиста Ильи Ковальчука
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Под Петербургом мужчину изувечили бейсбольной битой
Украинцы в восторге от воды с фекалиями в Крыму
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru