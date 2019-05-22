Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру после родов
На фото ведущая предстала в откровенном купальнике цвета хаки. Образ дополнен золотыми серьгами-кольцами, а в руках у Тодоренко – соломенная шляпка. За макияж и укладку отвечала популярный московский визажист Яна Бузычкина.
Фото сделано для рекламы новой коллекции Calzedonia. Это известный на весь мир итальянский бренд, производитель белья и пляжной одежды.
Первым делом подписчики обратили внимание на то, что фото обработано в фотошопе. Посыпались ироничные комментарии от фанатов: "Отфотошопили Регинку", "Еще больше фотошопа".
Тем не менее многие отдали должное физической форме телезвезды. Ей оставили массу комплиментов на этот счет. "Фигура – кайф", – отметила обожательница. Некоторые обратили внимание на то, что у Регины после родов увеличилась грудь, сообщает Obozrevatel.
"Они выросли или мне показалось?" – осведомилась подписчица.
Напомним, Регина Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года. Отец ребенка – известный певец Влад Топалов. Влюбленные сыграли тайную свадьбу 25 октября прошлого года.
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