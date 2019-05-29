Дочь рассказала о прибавлении в семействе Карины Мишулиной
Карина Мишулина получила известность не сколько своими ролями, столько продолжительными телевизионными и судебными разбирательствами с актером Тимуром Еремеевым, назвавшим себя внебрачным сыном ее отца, легендарного актера Спартака Мишулина. В связи с этим журналисты вдоль и поперек изучили биографию Карины.
Так, известно, что Мишулина была дважды замужем, у нее двое детей от этих браков. А теперь она счастлива с третьим мужем Иваном Коробовым, который заменил ее девочкам – 15-летней Кристине и девятилетней Полине – отцов. Репортеры пообщались с девочками. Те рассказали о планах на лето. Они намерены играть в компьютер, встречаться с друзьями и поехать на море.
"Летом нас ждет поездка из Москвы в солнечный город Баку. Муж родом из Азербайджана, там живут его родители. И мы с девочками полюбили эту страну, берег Каспийского моря. Для детей там вообще прекрасно: неглубоко, мягкий белый песок, климат отличный и много интересных развлечений", – цитирует Карину Мишулину Starhit.
Дочери рассказали и о своей именитой маме. По их словам, она терпеть не может вранье. "Мама действительно не любит ложь. Говорит: "Тайное всегда становится явным" и "Из обмана ничего путного не выйдет". Никогда не станет ругать за двойку... А вот если утаим этот факт, то очень сильно расстроится. Вот бабушка единственная может отчитать, правда, в основном за беспорядок", – отметила старшая Кристина.
А еще у семейства есть всеобщая любимица – кошка Лидия, которую подобрали на улице несколько лет назад. "Тогда стоял дикий мороз. Взяли обогреть, а теперь она полноправная хозяйка в доме", – сообщила дочь Карины Мишулиной. Полина призналась, что они мечтают о пополнении в семействе. "Сильно хочется собаку, просим маму завести, но пока она против... Говорит, с ней некому будет гулять. Но мы не сдаемся, думаю, уговорим", – не теряет надежды младшая дочь Карины Мишулиной.
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