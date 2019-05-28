Ольгу Орлову затюкали за домашний вид
Певица провела в своем микроблоге в соцсети опрос: что ее подписчики предпочитают носить дома? При этом она показала свое домашнее облачение: белый вафельный халат. Однако на фотографии Ольга Орлова предстала в макияже.
"Вот, что я за человек, при большом количестве самых разнообразных красивых, шелковых и кружевных, все равно чаще всего надеваю обычный вафельный!" – цитирует артистку Пятый канал. Фолловеры поделились, в чем ходят дома. Примечательно, что снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.
Если самые верные поклонники отметили ухоженность и красоту Ольги Орловой, то критики принялись злорадствовать. "Из отеля в Турции?", "Оля, зачем выставлять то, что не очень?", "Только встала, а уже намалевана!", "А вы всегда с утра в вечернем макияже?..", "К ортопеду нужно зайти, Оленька. Есть задатки", "Еще раз внимательно посмотрите на стопы ног – это далеко не совершенство!", – написали комментаторы.
Отметим, исполнительницу часто обвиняют в злоупотреблении фотошопом. Что касается личной жизни, то сердце Ольги Орловой свободно – звезда пока не нашла подходящего кавалера. Она сосредоточена на воспитании 18-летнего сына.
Как писали "Дни.ру", телеведущая часто поднимает в Instagram злободневные темы. Особенно Ольга Орлова любит поговорить о любви и отношениях между мужчиной и женщиной.
Президент решил оригинально поздравить киевлян с Днем города
Семья оградила ребенка от травли и психологической травмы
Откровенное заявление популярной актрисы
Подробности реакции фанатов на преображение звезды
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Сосед гей
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Важна ли внешность для мужчины?
Бросил Мущина
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Жена ушла к богатому
Как избавить от молочницы
Коллеги-ворье и убийцы
Никогда не видел голой девушки в живую
Однополые браки.
Друг заделал ребенка
Шкивает из стороны в сторону...
Занимает и не возвращает
Постоянно устраивает скандалы
Муж трансвестит
Подарил ужасную машину
Сохранить брак несмотря ни на что
Если он резко перестал писать
девочку оставила мать в поликлинике.
Гадалка сломала мне жизнь
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Баба трансвестит
Орифлеймь
Тимати посвятил Децлу песню
кто скучает по ссср?