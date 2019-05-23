Маленький сын Жанны Фриске стал бездомным

Журналисты выяснили, кто из близких Жанны Фриске заплатил "Русфонду" почти восемь миллионов – малую часть огромного долга. Для родителей певицы эта новость стала шоком.

На днях благотворительная организация "Русфонд" отчиталась о том, что на ее счет переведено семь миллионов 980 тысяч рублей. По словам представителя, эти средства были получены в результате реализации имущества, доставшегося по наследству близким певицы.

Сообщалось, что речь идет об участке земли и особняке в Истринском районе Подмосковья. Дом строил для певицы и их сына телеведущий Дмитрий Шепелев. Младшая сестра звезды Наталья Фриске заявила, что семья никакое имущество не продавала.

И вот репортеры выяснили, что без своей доли в особняке остался маленький сын артистки Платон. Говорят, деньги с продажи его части и пошли в уплату многомиллионного долга, сообщает сайт "Комсомольская правда".

После смерти Жанны Фриске дом достался наследникам в трех равных долях – родителям и сыну. Доля мальчика была отдана "Русфонду", и теперь он (интересы ребенка представляет отец, телеведущий Дмитрий Шепелев) должником не является.

Отец певицы рвал и метал, узнав о частичном погашении задолженности. Владимир Фриске потребовал от своих адвокатов вернуть все деньги, которые заплатил им. Это восемь миллионов рублей – примерно столько же изъяли приставы.

По некоторым данным, семья Фриске постоянно меняла юристов. Один из них, видимо, не сообщив коллегам, получил восемь миллионов рублей и пообещал уладить проблему с "Русфондом", но этого не произошло. Теперь Владимир Фриске требует возврата средств от всей команды адвокатов, считая, что это их общий долг.