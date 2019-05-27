Настя Каменских взорвала сеть снимком из ванной
На черно-белом фото девушка сидит в халате на краю ванны, оголив одну ногу. Кадр опубликован после свадебной церемонии.
Фанаты тут же отреагировали на новый пост. Девушку искупали в овациях и завалили комплиментами. "Мой идеал красоты", "Такая хорошенькая", – без устали писали обожатели.
Многие продолжали поздравлять девушку с долгожданной свадьбой. Самые верные поклонники глубоко прониклись этим событием. Большинство из них год за годом с трепетом ждали этого.
"Настя – особенная девушка! Потап, береги ее!", – посоветовала подписчица.
Напомним, дуэт Потапа и Насти Каменских существует с 2006 года. Настоящим прорывом для них стала песня "Не пара". Она моментально попала в топ российских и украинских радиостанций.
Отметим, что первые слухи об их отношениях появились еще в период первого брака Потапа с Ириной Горовой. С экс-супругой продюсер остался в дружеских отношениях. Она даже присутствовала на церемонии бракосочетания со своим новым избранником бизнесменом Евгением Артюховым.
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