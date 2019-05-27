Ксения Бородина сделала публичное заявление
На днях светская дива устроила в своем Instagram опрос. Любой желающий мог задать Ксении интересующий вопрос, на который она должна была честно ответить.
В процессе открылись самые разнообразные факты. Бородина призналась, что на сумку готова потратить полмиллиона рублей. Также она поделилась, что планирует отправить дочь учиться в МГИМО.
Но самым неожиданным была реакция на высказывание подписчика. "Хотелось бы увидеть вас ведущей трэвел-шоу", – написал анонимный фанат. Бородина сразу дала четкий и бескомпромиссный ответ. "
Напомним, Ксения является ярым борцом за институт семьи. Она открыто заявляет, что против разводов. По ее мнению, надо всегда прилагать все усилия для сохранения брака. Но веяния моды заставляют девушек бросать партнеров и становиться самостоятельными.
"А послать можно только тогда, когда реально ты все сделала, чтобы спасти. Не получилось, тогда пошла и уничтожила", – заявили Бородина.
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Недавно писала про то, что очень жаль, что исторический центр Санкт Петербурга в таком плачевном состоянии. Сразу, конечно, пошло много комментариев от недовольных жителей культурной столицы про то, что город развивается, что в нем куча всего строится и реставрируется. Отвечаю – я все знаю! И про реставрации, и про то, что 30 станций метро построят. Это все очень круто, конечно. Но вот именно центр вызывает у меня больше эмоций. Он в действительно плохом состоянии, но при этом очень важно, чтобы при восстановлении это великое историческое наследие не пострадало!
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