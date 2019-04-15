Близкие раскрыли подробности беременности Савельевой
Александра Савельева старательно скрывала беременность. Певица перестала посещать светские мероприятия, занялась ремонтом в доме, а группе "Фабрика" пришлось искать замену. Именно этот факт и убедил общественность в том, что в жизни певицы грядут глобальные изменения.
В марте появилась информация о том, что Савельева стала матерью. Однако данные были весьма скупы, артистка не прокомментировала их, поэтому поползли слухи, будто во время родов возникли проблемы, и новорожденного чуть ли не спасают врачи.
И вот недавно исполнительница официально объявила о рождении первенца. Ребенок появился на свет в одном из столичных перинатальных центров. Новоиспеченная мама и ее кроха уже находятся дома. Савельева снова предпочла молчать о хлопотах, и слово взяли ее подруги. Журналисты выяснили, что актриса Дарья Екамасова и модель Елена Кулецкая, узнав о беременности певицы, стали готовить ее к родам, давая советы.
"Проводили настоящий инструктаж как опытные мамочки: какие вещи нужно покупать, какие не стоит. Советовали коляски, кроватки. Сказала, что обязательно необходим пеленальный столик, чтобы не горбиться над кроватью с малышом. Также обсуждали кремы и средства для кожи от растяжек", – рассказала Елена Кулецкая StarHit.
Модель призналась, что очень рада за Сашу Савельеву. По ее мнению, им с мужем, актером Кириллом Сафоновым, не хватало ребенка.
Ранее певица поблагодарила фанатов за заботу, внимание и поддержку. "Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно – счастье безмерное! Спасибо всем, кто переживал, спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам, спасибо за понимание! Спасибо тебе, мир!" – написала Саша Савельева, отметив, что рядом с ней в ответственный момент был любимый муж.
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