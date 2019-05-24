Известная модель поразила снимком без макияжа

Знаменитость показала селфи без макияжа и фильтров в своем Instagram-аккаунте. Ирина Шейк восхитила пользователей соцсети своей естественной красотой.

На фото 33-летняя модель запечатлена абсолютно без косметики. Кадр вызвал бурную реакцию фолловеров. Подавляющее большинство оставили положительные комментарии, отметив свежий и моложавый вид Ирины Шейк.

"Естественная, красивая", "Ты выглядишь так, будто знаешь все секреты красоты", "Очаровательна, – высказались поклонники модели. Сама же звезда ранее рассказывала, как ей удается поддерживать молодость и привлекательность.

Ирина Шейк до сих пор пользуется маленькими хитростями по уходу за кожей лица, о которых ей рассказала ей мама. Так, знаменитость привыкла умываться кубиками льда. Это помогает избавиться от кругов под глазами и припухлостей. Кроме того, подобный способ заметно подтягивает кожу, делая ее упругой.

Ранее Ирина Шейк призналась, что позволяет себе отойти от диет. Она считает, что при поддержании фигуры необходимо найти баланс между правильным питанием и физическими нагрузками.

Напомним, на протяжении четырех лет Ирина Шейк и актер Брэдли Купер и были одной из самых красивых пар Голливуда. Несмотря на рождение дочери Леи, знаменитости так и не поженились. После того, как знаменитости расстались, девочка проживает вместе с мамой.