Натянувшую до пупа трусы Каменских поймали на гнусном обмане

Настя Каменских прониклась испанским колоритом. Певица публикует фотографии с пляжей курортов Испании, ничуть не стесняясь своих пышных форм. Фанаты от фигуры артистки не в восторге.

31-летняя украинская певица часто дает сольные концерты за границей. Не так давно Настя выпустила трек на испанском языке Peligroso. Популярность артистки растет, а вместе с ней и число откровенных снимков в Instagram.

На кадрах из Испании Настя позирует в белом бикини с пайетками. Такой наряд подчеркивает пышные формы артистки, которая недавно сравнила себя с американской звездой Ким Кардашьян.

Сравнение с Ким поклонникам не понравилось – они заметили, что у американи попа подтянутая, а у Насти просто толстая. А последний снимок подвергся резкой критике за злоупотребление фотошопом.

"Ну куда ты так фотошопишь? Все растяжки замазываешь что ли?", "Все уже поняли, что ты полненькая, хватит уже", "Ей, давай меньше фильтров", "Шикарный фотошоп", "Снова купальник маленький, ну зачем такие снимки делать", – критикуют Каменских комментаторы.

Сама Настя Каменских отвечать на критику не стала. За звезду заступились преданные фанаты. Критикам указали, что Каменских вольна фотографироваться в костюмах, которые ей нравятся и публиковать любые снимки.