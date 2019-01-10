Натянувшую до пупа трусы Каменских поймали на гнусном обмане

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Четверг 10 января
Лента новостей
20:53
В Волгограде пьяный водитель иномарки "взлетел" на забор
20:45
В одной из школ Башкирии произошел пожар
20:37
Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту
20:31
Ижевчанин заработал миллион на продаже наркотиков
19:35
В Набережных Челнах сообщили о заложенных бомбах
19:21
Екатеринбуржец пригрозил взорвать жилой дом
18:47
Под Тюменью насмерть сбили пешехода
18:26
Оскандалившийся с Собчак Виторган разразился грязной матерщиной
18:02
Отравленный Скрипаль жестко подставил Порошенко
17:50
На Украине заявили о полном контроле над Крымским мостом
17:49
"Старый развратник": Борис Смолкин стал любовником молодой красотки
17:48
Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
17:45
45-летняя Высоцкая без макияжа стала сенсацией
17:32
В Москве труп женщины 10 дней разлагался в квартире
17:06
Рудковскую втянули в скандал с наркотиками
17:01
У стен Кремля открыли ностальгический ресторан
16:54
10 условий для крепкой связи в семье
16:50
В Керчи 10-летний мальчик провалился в котлован
16:47
Известный артист вспомнил о высохшей от рака Полищук
16:40
"Пузатая" Бузова уделала грудастую Волочкову на Мальдивах
16:20
Мультфильм для скотов: Порошенко сел в лужу после нелепой выходки
16:11
У ТНТ большие проблемы из-за глумления над памятью национального героя
16:07
Знаменитый поэт оставил предсмертную записку и пропал в Москве
15:52
Озорная Варум эротично погладила посох Деда Мороза
15:44
Затравленный Шепелев оправдал грязную выходку солиста группы "Корни"
15:42
Под Москвой 80-летнего мужчину одурачили на 100 тысяч
15:32
"Нужно смириться": Сябитова высказалась о разводе
15:30
Готовящие новую провокацию у Крымского моста украинцы с треском провалились
15:22
Неоправданная жестокость: за что мать троих детей держат в СИЗО
15:13
Андреева рассекретила свою тайную связь со Сталиным
14:59
Артистка Воробей прошлась по Малахову: Одного салата на лице недостаточно
14:51
Внук Пугачевой вывалил банан перед поклонниками
14:48
"Снова провокация": Собчак "засветила" фото из бани
14:37
Второго Крыма не будет: Лукашенко поставил точку в отношениях с Россией
14:25
В Удмуртии "Газель" столкнулась с КамАЗом
14:15
"Намного моложе и красивее": Градский сделал откровенное заявление о мужчинах жены
14:11
Жену Николаева скрючило на исторической встрече Пугачевой с Аллегровой
14:03
Кастинг в Serebro Фадеева показался фанатам фикцией
14:03
Россиянам увеличили размер пенсии
14:02
Пропавших детей будут искать с помощью геолокации
13:56
Невзоров расшаркался перед богохульником Порошенко
13:53
В центре Саранска автомобиль инкассаторов попал в ДТП
13:50
В Казани из-за салюта пострадал семилетний ребенок
13:47
Обалдевшая Боярская не смогла сдержать эмоций после воплей отца
13:35
Алексей Серебряков скрыл прибавление в семье
13:27
Звезда "Дома-2" бьется в припадке после новости о ВИЧ-инфекции
13:23
Верник сбежал из Москвы после скандала
13:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 января 2019 года
13:12
Как справиться с неудачами: истории провалов знаменитостей
13:03
Полностью раздевшаяся любовница Гуфа попала на видео
12:59
"Единая Россия" продолжает отбор политических лидеров
12:46
Вскрылись данные о расставании Пугачевой и Галкина
12:43
Жители Петербурга умудрились смыть в канализацию матрас
12:37
На руднике в Башкирии пострадал шахтер
12:32
"Моя жизнь превратилась в кошмар": страшный рок настиг семью Надежды Кадышевой
12:25
Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
12:22
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
12:19
Затопленный тоннель в Москве попал на видео
11:58
Кудрявцева похвасталась роскошными хоромами в Азии
11:51
Рианна показала пикантные снимки в нижнем белье
11:49
В немецких аэропортах произошел коллапс
11:41
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
11:32
"Я потеряла ребенка": вернувшаяся Боня выступила с признанием
11:30
Провокатора Порошенко вывели на чистую воду
11:28
Упомянутый на пресс-конференции Путина ребенок умер от рака
11:13
Названа странная причина импотенции
11:09
Не просыхая несколько дней: Волочкова покрылась пятнами
11:02
Найден способ лечения алкоголизма
10:38
49-летняя Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в купальнике
10:28
В центре Омска загорелся автобус
10:26
Нерадивый папаша протащил малышку по аэропорту за шкирку (видео)
10:25
"Шалунишка!": Галкин поразил своими кудряшками
10:20
В Петербурге с ограды Александровской колонны похитили двуглавого орла
10:00
Люди молятся за опутанного проводами Садальского
09:59
Бузову пожалели после подлого обмана Первого канала
09:53
Напористая Маркл сбросила королеву с трона
09:46
В Минобороны раскрыли детали уничтожения российского спутника
09:19
Меркель потянулась к Путину после хлесткой пощечины
09:15
Россиянка загадочно умерла в Таиланде
09:13
Складчатая Канделаки откровенно назвала себя жиробасом
09:09
В Москве человек выжил после падения с высоты
08:50
Мертвая женщина десять дней пролежала в квартире в центре Москвы
08:46
Преобразившаяся Полина Гагарина напугала народ
08:44
На Украине готовят беспроигрышную провокацию в Керченском проливе
08:35
Кошка искусствоведа порвала портрет XVII века
08:20
Под Челябинском спасли переночевавшую в сугробе туристку
08:13
В США доложили об уничтожении российского спутника
08:03
Последний глава Верховного Совета СССР умер после тяжелой болезни
07:52
Болезнь нарушила планы известной певицы
07:04
Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец
05:11
Ходченковой напророчили большие деньги и долгожданную беременность
03:13
Незавидная участь Миддлтон вызывает жалость у родни
01:04
Заявлено о воссоединении Питта и Джоли
23:14
Амбициозный воздыхатель обещает замужней Гришаевой успех
22:05
Тот еще подарок: как Путин заставил Запад содрогнуться
21:43
Собчак в "украинском флаге" погнали на мороз
21:31
Россиян предупредили о весеннем взлете цен на бензин
21:28
16 человек вытащили из огня при пожаре в доме в Сарапуле
21:13
В Мордовии родился ребенок с редкой аномалией
21:01
Колдун Бесов убил рассказом про контракт алкаша Кельми с чертями перед смертью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Откровенная страшила": униженная Барановская получила новый удар
"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию
Люди покинули покосившийся Крымский мост
Переотдыхавший Соловьев грязно обругал зрителей
Муж после подлой измены плюнул в лицо Кравец
Новые подробности о сенсационном разводе Аршавина
Шоу-бизнес

Натянувшую до пупа трусы Каменских поймали на гнусном обмане

Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских прониклась испанским колоритом. Певица публикует фотографии с пляжей курортов Испании, ничуть не стесняясь своих пышных форм. Фанаты от фигуры артистки не в восторге.
прочитано 778 раз

31-летняя украинская певица часто дает сольные концерты за границей. Не так давно Настя выпустила трек на испанском языке Peligroso. Популярность артистки растет, а вместе с ней и число откровенных снимков в Instagram.

ПО ТЕМЕ

Настя Каменских стала жертвой газовой атаки

"Культ поп": фото голой Насти Каменских поразило народ

На кадрах из Испании Настя позирует в белом бикини с пайетками. Такой наряд подчеркивает  пышные формы артистки, которая недавно сравнила себя с американской звездой Ким Кардашьян.

Сравнение с Ким поклонникам не понравилось – они заметили, что у американи попа подтянутая, а у Насти просто толстая. А последний снимок подвергся резкой критике за злоупотребление фотошопом.

"Ну куда ты так фотошопишь? Все растяжки замазываешь что ли?", "Все уже поняли, что ты полненькая, хватит уже", "Ей, давай меньше фильтров", "Шикарный фотошоп", "Снова купальник маленький, ну зачем такие снимки делать", – критикуют Каменских комментаторы.

Сама Настя Каменских отвечать на критику не стала. За звезду заступились преданные фанаты. Критикам указали, что Каменских вольна фотографироваться в костюмах, которые ей нравятся и публиковать любые снимки. 

Автор: Андрей Евлампиев10 января 2019, 21:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

31-летняя Каменских оголила шикарные формы

567

комментарии

Политика

Шантаж и угрозы: Лукашенко готов отдать Россию на растерзание Западу
Украинские корабли рвутся к Крымскому мосту
Провокатора Порошенко вывели на чистую воду
Меркель потянулась к Путину после хлесткой пощечины

Шоу-бизнес

Солист группы "Корни" рассказал о подлой подставе Первого канала
Натянувшую до пупа трусы Каменских поймали на гнусном обмане
"Здорова и без инфекций": ухажеру позволили взять справку у Борисовой
По стопам Сердючки: раскрыт секрет победы Киркорова на "Евровидении"

Проишествия

"Ты, тварина!" – появилось видео издевательств москвички над ребенком
Несколько часов лизал звонок: камеры сняли странного нарушителя
Акробата Московского цирка во время шоу затоптала лошадь (видео)
Атаковали и взяли в плен: российских моряков захватили пираты

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Политика

Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского

Тайное стало явью
Шоу-бизнес

Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения

Вакханалии магов и чародеев пришел конец
Шоу-бизнес

Оскандалившийся с Собчак Виторган разразился грязной матерщиной

Артист позволил себе нецензурную брань
Шоу-бизнес

Затравленный Шепелев оправдал грязную выходку солиста группы "Корни"

Вокалист публично унизил поклонницу

Гороскоп

Станет воспоминанием: Меркель предрекли скорый конец
Ходченковой напророчили большие деньги и долгожданную беременность
Незавидная участь Миддлтон вызывает жалость у родни
Заявлено о воссоединении Питта и Джоли

Фоторепортажи

Шикарная 53-летняя модель переплюнула злобных молодух
Сбежавшие из страны к иностранным мужьям российские звезды
Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости
Сексуальны и не женаты: до последнего тянувшие с предложением звезды

Спорт

Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
"Часть жизни": Тутберидзе высказалась о Медведевой
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО

Регионы

"Пляски на костях": россиян возмутили спекуляции вокруг взрыва в Магнитогорске
Люди покинули покосившийся Крымский мост
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru