Резко помолодевшую Максакову сняли с мужчиной в Юрмале

По окончании театрального сезона актриса всегда отправляется отдыхать на Рижское взморье. Не стал исключением и этот год.



"Единственный мой отдых – это короткие поездки на дачу в Юрмалу. Там у нас простой деревенский дом, вокруг тишина и покой, замечательные друзья. А как только возвращаюсь в Москву, сразу впрягаюсь в работу", – рассказала Людмила Максакова в одном из интервью. Прибалтику она любит за то, что, по ее словам, "здесь ходил Всевышний".





С улицы Цериню спокойного района Дубулты, куда актриса приезжает уже 45 лет, в этот раз она выбралась в модный Дзинтари, чтобы сходить на закрытие музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Фотографы заметили рядом со звездой Театра имени Вахтангова интересного мужчину, с которым та мило общалась. Друг, сосед это или просто знакомый? Людмила Васильевна ушла от ответа. Хотя коллеги узнали в нем главреда модного журнала, который давно и хорошо общается с актрисой.





С такой роскошной женщиной любому мужчине быть за счастье. Морской воздух явно идет Максаковой на пользу – она помолодела, похорошела, выглядит свежо и подтянуто. А несколько дней назад в белоснежном бикини позировала своему другу Стасу Садальскому. "Йоги никогда не называют свой возраст. Спрашиваю Людмилу: "Скажи по чесноку, сколько тебе лет?" Она отвечает: "Минус семь", – рассказывал артист.



