Известная светская львица экстренно госпитализирована в реанимацию
Бывшая супруга Алексея Долматова, известного как репер Гуф, Айза Анохина экстренно доставлена в реанимацию с нервным срывом. 34-ведущая госпитализирована в одну из больниц Камбоджи, где она участвует в съемках нового шоу.
По словам самой Анохиной, она пережила страшную паническую атаку. Своими переживаниями светская львица поделилась у себя в Instagram. Звезда сообщила, что ее госпитализировали в больницу, где она чуть не умерла.
"Я оказалась в камбоджийской реанимации, лежала под капельницами и с кислородной трубкой много часов подряд. Я отравилась и на фоне гиперответственности перед непрерывным съемочным графиком, схватила сумасшедшую паническую атаку, которая привела меня в дикий ужас. На скорой из отеля меня увезли в больницу и просто вырубили, потому что я кричала и плакала, что умираю", – пишет Айза.
По ее словам, она пережила один из самых тяжелых дней в своей жизни. Но, по словам Анохиной, ей очень помогла поддержка близких, в том числе мужа, несмотря на то, что с ним, в последнее время, у Айзы были натянутые отношения.
"Спасибо моему мужу, которого я чуть не довела до инфаркта своим состоянием! Я пишу это и плачу! Это слезы радости, что все в порядке! Что я чувствую себя лучше и уже на следующий день, с трудом и адским страхом я встала перед камерой и это помогло мне выбраться!", – заключила телеведущая..
По ее словам, она пробудет в Камбодже еще около месяца, после чего вернется домой – на Бали.
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