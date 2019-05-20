"Запихнуть обратно": Влад Топалов неожиданно высказался о маленьком сыне
Артист честно рассказал о тонкостях отцовства. Несмотря на счастье, которое сын подарил ему своим появлением, Влад Топалов признался, что иногда ему сложно справиться с ситуацией.
"В моей жизни появилось огромное солнце в лице жены, и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье!" – начал свой пост о ребенке артист. "Он порой страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил", – неожиданно заявил Влад Топалов.
Однако певец сразу же добавил, что все это шутки. "Видишь, как он улыбается – и сразу все раздражение проходит", – сообщил артист поклонникам.
Комментаторы поддержали Влада Топалова. Одни начали делиться собственным опытом воспитания, а кто-то пожелал певцу и его супруге, телеведущей Регине Тодоренко счастья и крепкого здоровья. "Молодец, честный отец. На самом деле у всех возникает периодически желание... засунуть обратно", "Это редкое качество, когда мужчина искренно может радоваться созданию новой жизни... это как минимум заслуживает уважения!!! Семейного счастья, любви и трепета на долгие годы", – высказались фолловеры Влада Топалова.
Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями в декабре 2018 года. В октябре 2018-го певец и телеведущая стали мужем и женой.
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