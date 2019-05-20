"Помогайте, люди добрые!": Апина в отчаянии взмолилась

Певица обратилась к поклонникам в своем Instagram-аккаунте. Алена Апина сообщила о сложной ситуации.

Исполнительница рассказала фолловерам о том, что потеряла работу на радио. Алена Апина ищет выход из сложившейся ситуации.

"Закончила 4-й сезон "Фасолины"! Сегодня два гостя и все! Уходим в повторы! По опыту знаю, что больше 3-4 лет программы не живут. Но расставаться с радио не хочется очень", – призналась звезда. Она попросила подписчиков написать, какой передачи им не хватает, что они хотели бы слышать и чего с нетерпением бы ждали. "Помогайте, люди добрые! Редко вас о чем-то прошу, но, видимо, сейчас одной не сдюжить", – написала Алена Апина.

На сообщение, оставленное знаменитостью, отреагировали не только преданные поклонники, но и звезды. Свое отношение к сложившейся ситуации высказал и телеведущий Александр Васильев. "Как я рад, что успел принять участие в "Фасоли"! Не хватает такой передачи, где Алену Апину можно не только слышать, но и видеть!" – сказал эксперт моды.

Многие поддержали Алену Апину добрым словом. "Держитесь, бывает. Обязательно все наладится и вдохновение придет!!! Вы же умница!!!", "Ждем тебя, Ленчик, в Ю-тубе – твои ролики и в прямом эфире", – высказались поклонники.

Отметим, что Алена Апина продолжает активно выступать и заниматься творчеством. Певица отлично выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелые снимки в соцсети.