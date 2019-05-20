"Помогайте, люди добрые!": Апина в отчаянии взмолилась
Исполнительница рассказала фолловерам о том, что потеряла работу на радио. Алена Апина ищет выход из сложившейся ситуации.
"Закончила 4-й сезон "Фасолины"! Сегодня два гостя и все! Уходим в повторы! По опыту знаю, что больше 3-4 лет программы не живут. Но расставаться с радио не хочется очень", – призналась звезда. Она попросила подписчиков написать, какой передачи им не хватает, что они хотели бы слышать и чего с нетерпением бы ждали. "Помогайте, люди добрые! Редко вас о чем-то прошу, но, видимо, сейчас одной не сдюжить", – написала Алена Апина.
На сообщение, оставленное знаменитостью, отреагировали не только преданные поклонники, но и звезды. Свое отношение к сложившейся ситуации высказал и телеведущий Александр Васильев. "Как я рад, что успел принять участие в "Фасоли"! Не хватает такой передачи, где Алену Апину можно не только слышать, но и видеть!" – сказал эксперт моды.
Многие поддержали Алену Апину добрым словом. "Держитесь, бывает. Обязательно все наладится и вдохновение придет!!! Вы же умница!!!", "Ждем тебя, Ленчик, в Ю-тубе – твои ролики и в прямом эфире", – высказались поклонники.
Отметим, что Алена Апина продолжает активно выступать и заниматься творчеством. Певица отлично выглядит и не стесняется демонстрировать фигуру, публикуя смелые снимки в соцсети.
Женщина не заметила нападения
Артиста сняли в женском обществе
Знаменитости вновь не могут найти общий язык
Юморист не смог попасть в собственную квартиру
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Верите ли вы в привороты?
Дочь ушла из дома
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Как вам Евровидение 2019?
Боюсь уколов, истерика
Она ушла к моему другу
Боюсь одиночества
Игра престолов!!!
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!
Замуж за иностранца
Не родись красивой, а родись счастливой