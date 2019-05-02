Собчак и Виторган воссоединились на курорте в Испании
Светская львица Ксения Собчак проводит майские праздники в кругу семьи. Гламурную блондинку заметили в компании супруга Максима Виторгана на испанском курорте Марбелья. Пара воссоединилась на отдыхе на Средиземном море ради сына Платона, несмотря на недавнее объявление о разводе.
Остановилось звездное семейство в пятизвездочных апартаментах отеля Puente Romano Marbella, цены в котором начинаются от 32 тысяч рублей за сутки, пишет "Комсомольская правда". Издание отмечает, что для семейного отдыха тут есть буквально все – большая парковая территория, бассейны и пляжи с золотым песком.
Максим Виторган опубликовал на своей страничке в Instagram два совместных снимка с Платоном. Однако Ксении на этих фотографиях нет. Подписчики решили, что "мама подводит". Сама же ведущая пока не раскрыла подписчикам, где проводит майские праздники.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Ксения Собчак встречается с режиссером Константином Богомоловым. Пара была замечена на различных светских мероприятиях. После скандала Виторган и Собчак объявили о разводе.
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