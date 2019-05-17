Появились подробности о разводе Меган Маркл
В СМИ появились сенсационные подробности жизни герцогини Сассекской, новости о которой после свадьбы с принцем Гарри практически не сходили с первых полос таблоидов. А теперь, после рождения сына, репортеры следуют за Меган Маркл буквально по пятам.
Впрочем, часто в прессе оказываются неоднозначные истории из жизни королевской четы, поэтому бывшая голливудская звезда решила взять все в свои руки и дала довольно откровенное интервью изданию The Mirror.
В беседе с корреспондентом она поделилась подробностями своего развода. Речь идет о первом замужестве Маркл с известным голливудским продюсером Тревором Энгельсоном.
Влюбленные встречались на протяжении семи лет и поженились в 2011 году. Сразу после свадьбы Меган позвали сниматься в "Форс-мажоры". Она уехала в Торонто, оставив мужа в Лос-Анджелесе. Спустя всего два года супруги подали на развод. Брак спасти не удалось. Причинами разрыва стали банальная разлука и актерская карьера Меган.
"Это и разрушило их отношения", – поделилась корреспондент.
Ранее сам продюсер открыто признался в этом. Когда Маркл обрела всемирную известность, он почувствовал себя "каким-то кусочком, прилипшим к подошве ее ботинка".
В официальных документах причиной разрыва были указаны "неразрешимые противоречия". Год назад биограф Меган упомянул в книге о ней интересный факт. Девушка полностью разорвала отношения с бывшим мужем и даже кольца – обручальное и помолвочное – вернула ему по почте.
Сейчас Маркл замужем второй раз. 6 мая у нее и принца Гарри родился сын, которому дали имя Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.
16:49
У бывшего мужа герцогини тоже появилась новая супруга – Трейси Курланд. Она диетолог из Калифорнии и наследница многомиллионного состояния. Девушка прикладывает все силы, чтобы вытеснить воспоминания о первом неудачном браке у своего возлюбленного, говорится в статье.
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