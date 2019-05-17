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Шоу-бизнес

Многодетная модель вызвала восхищение голым телом

Ким Кардашян. Фото: www.globallookpress.com
Американская звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель обнажилась ради рекламы линейки косметики. Ким Кардашян опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.
прочитано 225 раз

Светская львица занята не только заботой о своих четверых детях. Звезда запускает новую линию косметики KKW под названием The Mrs West Collection (коллекция миссис Уэст).

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Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст

Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст актриса, модель

Запуск Ким Кардашьян решила приурочить к годовщине свадьбы с Канье 17 мая. Она решила анонсировать это мероприятие весьма экстравагантным способом – опубликовать обнаженный снимок, повернувшись к камере спиной.

Снялась 38-летняя Ким Кардашьян голой и в белых розах, закрыв ими грудь. При этом в глаза бросается огромное бриллиантовое кольцо на пальце. Именно с этим кольцом музыкант Канье Уэст сделал ей предложение в 2013 году.

Фото восхитило поклонников Ким Кардашьян. "Выглядит потрясающе", "Прекрасная прелесть", "Небесное божественное", "Какая красива женщина", "Великолепно", – высказались пользователи соцсети.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян родила четвертого ребенка. Вынашивала сына для звезды суррогатная мать. Дело в том, что вторая беременность подорвала здоровье модели, и врачи запретили ей рожать. К услугам суррогатной матери модель обращалась дважды.

Как писали "Дни.ру", Ким Кардашьян с недовольством отнеслась к беременности и родам жены принца Гарри Меган Маркл. Из-за события этого ее собственные роды остались проигнорированными мировыми СМИ.

Автор: Валерия Нарская17 мая 2019, 14:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кардашьян засветила свои прелести на обложках глянца

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