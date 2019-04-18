Звезда "Универа" врезала критикам своей подруги
Злобные комментарии в Instagram Анны Хилькевич появились под совместным снимком актрисы с певицей Нюшей. Молодые мамы приняли участие в съемках шоу "Где логика?", там и сфотографировались.
28-летняя Нюша в ноябре прошлого года родила супругу Игорю Сивову дочь. Певица постепенно возвращается к привычному ритму жизни – неделю назад она посетила гала-ужин "Премии Муз-ТВ 2019. Музыка объединяет!". После родов артистка еще полностью не пришла в форму – чем и дала повод для критики.
Селфи Анны Хилькевич с Нюшей поклонники рассматривали очень внимательно. В итоге они пришли к выводу, что форма певицы оставляет желать лучшего. Они отметили мешки под глазами исполнительницы и припухлое лицо.
"Фото, когда Нюша не в своем Инстаграмме", "Какая она стала страшная", "Какие-то вы тут странные, перестарались с фотошопом что ли?", "Ужас, что с Нюшей?", "Страшненькая. Пластика что ли?", – изощряются комментаторы.
Такой бесцеремонности Анна Хилькевич стерпеть не могла. "Ребят, вы офигели? Что такое? Я выкладываю фото с Нюшей, абсолютно милую, хорошую и читаю комментарии: "Фу.. Что с Нюшей?", "Аня, тебя что пчелы покусали?". Ребят, а не помолчать ли вам? Эти ваши злостные комментарии… Идите съешьте булочку какую-нибудь. Может, подобреете", – ответила злопыхателям актриса. Нюша прекрасна, заключила Хилькевич.
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