Известная певица шокировала странной выходкой
На прошлой неделе звезда посетила заседание суда в Лос-Анджелесе, где проходило слушание об опеке. Певица обратилась с ходатайством о предоставлении ей большей свободы. Судья отклонил просьбу исполнительницы и назначил ей дополнительную психиатрическую экспертизу.
Бритни Спирс покинула суд в растерянном состоянии. На снимках, сделанных папарацци, можно увидеть, как певица идет по улице босиком. Возле здания ее встретили поклонники, которые держали в руках воодушевляющие плакаты и требовали освободить звезду. Многих очевидцев напугал внешний вид исполнительницы. Они рассказали, что знаменитость выглядела невероятно расстроенной и уставшей.
Напомним, что в апреле этого года Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику. По словам матери знаменитости, певицу насильно удерживали в больнице. На заседании суда женщина потребовала передать опекунство ей, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что с 2008 года опекуном исполнительницы является ее отец. Мужчина стал следить за дочерью после нервного срыва в 2007 году, когда певица побрила себя наголо. Джейми Спирс не только занимается финансами наследницы, но и отвечает за ее личную жизнь. Так, без его разрешения Бритни не может вступить в брак и даже родить ребенка.
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