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Известная певица шокировала странной выходкой

Бритни Спирс. Фото: www.globallookpress.com
Душевное здоровье Бритни Спирс является главным предметом обсуждения зарубежных репортеров. Недавно американская исполнительница совершила странный поступок, который не на шутку напугал многих ее поклонников.
прочитано 1070 раз

На прошлой неделе звезда посетила заседание суда в Лос-Анджелесе, где проходило слушание об опеке. Певица обратилась с ходатайством о предоставлении ей большей свободы. Судья отклонил просьбу исполнительницы и назначил ей дополнительную психиатрическую экспертизу.

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Бритни Спирс покинула суд в растерянном состоянии. На снимках, сделанных папарацци, можно увидеть, как певица идет по улице босиком. Возле здания ее встретили поклонники, которые держали в руках воодушевляющие плакаты и требовали освободить звезду. Многих очевидцев напугал внешний вид исполнительницы. Они рассказали, что знаменитость выглядела невероятно расстроенной и уставшей.

Напомним, что в апреле этого года Бритни Спирс покинула психиатрическую клинику. По словам матери знаменитости, певицу насильно удерживали в больнице. На заседании суда женщина потребовала передать опекунство ей, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что с 2008 года опекуном исполнительницы является ее отец. Мужчина стал следить за дочерью после нервного срыва в 2007 году, когда певица побрила себя наголо. Джейми Спирс не только занимается финансами наследницы, но и отвечает за ее личную жизнь. Так, без его разрешения Бритни не может вступить в брак и даже родить ребенка. 

Автор: Полина Крылова13 мая 2019, 06:24

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
кому она нужна эта бритни ?!
1

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