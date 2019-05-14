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Шоу-бизнес

Брак своенравной Маркл висит на волоске

Принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com
Брак герцога и герцогини Сассекских под угрозой. Меган Маркл и принц Гарри не могут прийти к компромиссу.

Продолжение: Соперница люто возненавидела ребенка Меган Маркл
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После рождения первенца отношения августейшей четы вероятно разладятся. Так считает королевский биограф Анжела Левин. Эксперт полагает, что из-за амбиций Меган Маркл может лишиться семьи.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

По словам Левин, супруга принца Гарри наслаждается своей известностью. Однако ее муж, наоборот, тяготится славой. Он с рождения находился под прицелом сотни камер, поэтому сейчас предпочитает привлекать к себе как можно меньше внимания. Больше всего он хочет, чтобы пресса забыла о нем.

Герцог Сассекский мечтает, чтобы у его сына Арчи Харрисона было обычное детство. Гарри собирается оградить наследника от публичности. Внук королевы планирует увезти семью в Южную Африку. Поговаривают, что именно поэтому он отказался от титула для своего ребенка. Малыш должен был стать графом Дамбартоном.

Пока Меган Маркл ждала ребенка, она соглашалась с позицией мужа, однако теперь может вспомнить и о своих желаниях. Теперь между супругами вероятнее всего вспыхнет конфликт.

"Гордая, уверенная в себе. Ей повезло с внешностью, харизмой, умом. Но вот большой вопрос: как материнство будет сочетаться с ее, кажется, безграничным желанием проявить себя?" – цитирует Анжелу Левин The Daily Express.

Меж тем в Букингемском дворце прекрасно знают о непростом нраве Меган Маркл. При дворе готовы к любой выходке герцогини, они уверены, что знают, как охладить ее пыл. Об этом сообщают The Daily Mail.

Автор: Руслана Алексеева14 мая 2019, 21:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двойник Маркл показала роскошные формы

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Аффтор!!!!Ты хто???Что все знаешь????Ведь действительно,в башке твоей помои!!!Это ж надо так сочинять!!!Кретинка ты,люмпенка кокаиновая!!!!
Гость
Ответить
Гость
господи, какую ахинею вы несёте
постыдились бы
помойка, а не новостной ресурс
Это точно! Зайдешь в интернет узнать новости, а нахлебаешься помоев!
Гость
Ответить
господи, какую ахинею вы несёте
постыдились бы
помойка, а не новостной ресурс
1

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