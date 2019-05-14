Брак своенравной Маркл висит на волоске
После рождения первенца отношения августейшей четы вероятно разладятся. Так считает королевский биограф Анжела Левин. Эксперт полагает, что из-за амбиций Меган Маркл может лишиться семьи.
По словам Левин, супруга принца Гарри наслаждается своей известностью. Однако ее муж, наоборот, тяготится славой. Он с рождения находился под прицелом сотни камер, поэтому сейчас предпочитает привлекать к себе как можно меньше внимания. Больше всего он хочет, чтобы пресса забыла о нем.
Герцог Сассекский мечтает, чтобы у его сына Арчи Харрисона было обычное детство. Гарри собирается оградить наследника от публичности. Внук королевы планирует увезти семью в Южную Африку. Поговаривают, что именно поэтому он отказался от титула для своего ребенка. Малыш должен был стать графом Дамбартоном.
Пока Меган Маркл ждала ребенка, она соглашалась с позицией мужа, однако теперь может вспомнить и о своих желаниях. Теперь между супругами вероятнее всего вспыхнет конфликт.
"Гордая, уверенная в себе. Ей повезло с внешностью, харизмой, умом. Но вот большой вопрос: как материнство будет сочетаться с ее, кажется, безграничным желанием проявить себя?" – цитирует Анжелу Левин The Daily Express.
Меж тем в Букингемском дворце прекрасно знают о непростом нраве Меган Маркл. При дворе готовы к любой выходке герцогини, они уверены, что знают, как охладить ее пыл. Об этом сообщают The Daily Mail.
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