Амбициозная Маркл избавилась от ребенка
Как рассказал источник, близкий к королевской семье, супруги выступают за равные права в воспитании наследника. Бывшая актриса уже всерьез задумывается о том, чтобы вернуться к работе. А пока герцогиня будет выполнять свои обязанности и посещать важные встречи, за наследником присмотрит принц Гарри.
"Меган Маркл ясно дала нам понять, что хочет вновь работать. Она намерена дальше заниматься благотворительностью. Несмотря на рождение наследника, у нее накопилось очень много энергии и амбиций", – приводит слова анонимного источника издание Express.co.uk.
Супруг герцогини руководствовался примером старшего брата. Через несколько недель после рождения принца Джорджа в 2013 году Уильям похвастался журналистам, что впервые сменил ребенку подгузник. "Я заслужил медаль!" – заявил герцог Кембриджский.
Напомним, что первенец Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в порядке престолонаследия. Он получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Недавно в Сети появились фотографии малыша, и у британцев разгорелся серьезный спор о том, на кого больше похож ребенок.
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