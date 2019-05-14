Петросяна и Нагиева отобрали для строительства бани Сябитовой
Звезда решила развернуть на своем подмосковном участке бурную деятельность. Для этого у нее есть все условия: в прошлом году она построила коттедж, домик для гостей, обустроила место для проведения спа-процедур и крытую веранду. Теперь Роза Сябитова собирается строить баню.
Правда, возводить строение она планирует не своими руками. Телеведущая собирается организовать реалити-шоу "Дом-3". Звезда мечтает пригласить в свой проект отечественных знаменитостей.
"Что я тут подумала... Баня у нас недостроена, периметр такой пропадает, весна, опять же, любви хочется... И решила – а почему бы нам не открыть проект Дом-3? Будем баню достраивать и любовь строить! Ну, а раз мы звезды, то и участники у нас должны быть звездные! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала в личном Instagram Роза Сябитова.
Более того, ведущая "Давай поженимся!" уже определила кандидатов на вакантные должности. Евгений Петросян, по мнению звезды, отлично справится с ролью прораба. А вот Дмитрия Нагиева Сябитова решила оставить для любви и хорошего рейтинга. Теперь она думает, как заманить звезд на новую телестройку.
Естественно, грандиозный проект Розы Сябитовой – шутка. Однако подписчики в комментариях предлагают теледиве позвать на "Дом-3" Ларису Гузееву и Николая Баскова. По мнению интернет-обывателей, эти звезды обладают отличным чувством юмора.
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