Сябитова жестко ответила на лживые слухи о бунте на Первом канале

Звезда шоу "Давай поженимся!" ответила на слухи о недовольстве среди сотрудников Первого канала. Роза Сябитова отметила, что работникам "главной кнопки страны" жаловаться не на что.

По словам телеведущей, ее коллеги должны быть счастливы уже от самого факта работы на федеральном канале. По словам Розы Сябитовой, слухи о том, что сотрудники недовольны невысокими гонорарами лживы.

"Сотрудники "Первого канала" вообще не должны никаких забастовок устраивать. Это как попасть к небожителям. И потом небожителям говорить: "Что-то вы мне мало платите". Скажи спасибо, что тебя вообще взяли, сделали тебя небожителем. Только люди с ограниченными умственными способностями могут эту историю делать. Это касается любого подразделения", – цитирует Розу Сябитову URA.RU.

Напомним, ранее в Сети распространялась информация о том, что сотрудники "главной кнопки страны" готовы устроить бунт. Якобы работники Первого канала недовольны тем, что приглашенные звездные гости на ток-шоу получают кругленькие суммы, в то время как они довольствуются небольшими зарплатами.

Сообщалось также, что в разгар скандала экс-супруге Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской якобы заплатили за появление в программе Первого канала 15 миллионов. Актриса Мария Шукшина рассказывала в соцсетях, что ее дочери Анне за интервью на "Пусть говорят" перевели четыре миллиона рублей. Официально эта информация подтверждена не была.