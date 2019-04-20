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Сябитова жестко ответила на лживые слухи о бунте на Первом канале

Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда шоу "Давай поженимся!" ответила на слухи о недовольстве среди сотрудников Первого канала. Роза Сябитова отметила, что работникам "главной кнопки страны" жаловаться не на что.
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По словам телеведущей, ее коллеги должны быть счастливы уже от самого факта работы на федеральном канале. По словам Розы Сябитовой, слухи о том, что сотрудники недовольны невысокими гонорарами лживы.

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"Сотрудники "Первого канала" вообще не должны никаких забастовок устраивать. Это как попасть к небожителям. И потом небожителям говорить: "Что-то вы мне мало платите". Скажи спасибо, что тебя вообще взяли, сделали тебя небожителем. Только люди с ограниченными умственными способностями могут эту историю делать. Это касается любого подразделения", – цитирует Розу Сябитову URA.RU.

Напомним, ранее в Сети распространялась информация о том, что сотрудники "главной кнопки страны" готовы устроить бунт. Якобы работники Первого канала недовольны тем, что приглашенные звездные гости на ток-шоу получают кругленькие суммы, в то время как они довольствуются небольшими зарплатами.

Сообщалось также, что в разгар скандала экс-супруге Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской якобы заплатили за появление в программе Первого канала 15 миллионов. Актриса Мария Шукшина рассказывала в соцсетях, что ее дочери Анне за интервью на "Пусть говорят" перевели четыре миллиона рублей. Официально эта информация подтверждена не была. 

Автор: Руслана Алексеева20 апреля 2019, 09:07
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