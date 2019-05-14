Литвинова напугала загадочным посланием

Рената Литвинова смутила подписчиков своего микроблога загадочным посланием. Фраза сопровождает снимок актрисы, сделанный на балконе шикарного отеля в Тоскане. Поклонники обеспокоены.

Рената Литвинова довольно часто говорит загадками, да и весь образ ее не совсем обычен. Однако на сей раз фолловеры не на шутку обеспокоились. Актриса на снимке стоит у перил балкона, в дорогой пижаме и босоножках.

"Или как можно короче, или как можно приятнее", - подписала фотографию она.

Поскольку на вопросы поклонников актриса не отвечала, те принялись гадать: что же имела в виду Рената Литвинова. Кто-то, видимо, решил, что речь идет о сексе. "О чем вы, Рената? Лучше долго и приятно", - поделились опытом искушенные пользователи.

Другие, судя по всему, сами заразились состоянием артистки. "Рената, Рената… что в голове Вашей? Как же круто быть неожиданно другим", – восхищаются необычностью Ренаты Литвиновой фолловеры.

А секрет оказался прост. Внимательный женский взгляд в конце концов заметил оставленную в подписи ссылку на известного дизайнера. Так что размышления носили весьма приземленный характер – все дело было в пижаме. "А я подумала что-то про смысл жизни… или важное в жизни, или любовь. А так, да – летом можно и короче", – отметила разочарованная подписчица.

Не так давно Рената Литвинова опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, которую сделала ее дочь Ульяна. Актриса представлена крупным планом без косметики и фирменной прически. Снимок стал сенсацией. Большинство подписчиков рассыпались в комплиментах. А некоторые признались, что без макияжа Литвинову не узнали бы – дескать, она выглядит как самая обычная женщина.