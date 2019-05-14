Литвинова напугала загадочным посланием
Рената Литвинова довольно часто говорит загадками, да и весь образ ее не совсем обычен. Однако на сей раз фолловеры не на шутку обеспокоились. Актриса на снимке стоит у перил балкона, в дорогой пижаме и босоножках.
"Или как можно короче, или как можно приятнее", - подписала фотографию она.
Поскольку на вопросы поклонников актриса не отвечала, те принялись гадать: что же имела в виду Рената Литвинова. Кто-то, видимо, решил, что речь идет о сексе. "О чем вы, Рената? Лучше долго и приятно", - поделились опытом искушенные пользователи.
Другие, судя по всему, сами заразились состоянием артистки. "Рената, Рената… что в голове Вашей? Как же круто быть неожиданно другим", – восхищаются необычностью Ренаты Литвиновой фолловеры.
А секрет оказался прост. Внимательный женский взгляд в конце концов заметил оставленную в подписи ссылку на известного дизайнера. Так что размышления носили весьма приземленный характер – все дело было в пижаме. "А я подумала что-то про смысл жизни… или важное в жизни, или любовь. А так, да – летом можно и короче", – отметила разочарованная подписчица.
Не так давно Рената Литвинова опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию, которую сделала ее дочь Ульяна. Актриса представлена крупным планом без косметики и фирменной прически. Снимок стал сенсацией. Большинство подписчиков рассыпались в комплиментах. А некоторые признались, что без макияжа Литвинову не узнали бы – дескать, она выглядит как самая обычная женщина.
Батька доигрался
Поклонники в шоке от случившегося
Гламурная блондинка расслабляется в США
У финансовой организации серьезные проблемы
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Она ушла к моему другу
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Боюсь одиночества
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.