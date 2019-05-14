Беременная Федосеева-Шукшина узнала о смерти мужа
В мае исполнится 45 лет легендарному фильму "Калина красная". В свое время историю вора-рецидивиста Егора Прокудина, подавшегося из колонии в деревню к подруге по переписке Любе и убитого там бывшими дружками, посмотрели 62,5 миллиона человек. Главную роль в картине исполнил Василий Шукшин.
Его последней работой стал фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину". Тогда киногруппа поселилась на теплоходе "Дунай", который использовали в качестве гостиницы. В одной из кают Шукшина и нашли мертвым.
В свидетельстве о смерти написали, что сердце артиста остановилось из-за табачной и кофейной интоксикации, напоминает "Экспресс газета". Говорят, он мучился страшными болями из-за язвы желудка, которые глушил табаком и кофе.
Сразу переправить тело Шукшина в Москву не удалось – местные жители пожелали проститься с Прокудиным из "Калины красной". Зато быстро узнала о смерти мужа артистка Лидия Федосеева-Шукшина, находившаяся на кинофестивале в Болгарии. Она ждала ребенка – говорят, должна была родить сына знаменитому супругу. Однако из-за переживаний случился выкидыш.
Сейчас актриса счастлива в браке с продюсером группы "На-На" Бари Алибасовым. Звезды оформили отношения в конце 2018 года, что немало удивило их наследников и общественность. В давнем интервью Бари Алибасов рассказывал, как Лидия Федосеева-Шукшина признавалась: они с ее покойным мужем похожи.
"Говорила, что характеры одинаковые. Вот я очень эмоциональный. За день у меня тысячу раз бывают всплески от "всех люблю" до "всех убью". Только у Василия Макаровича было все еще радикальнее", – пояснил Алибасов.
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