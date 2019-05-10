Виторган оправдался за странные слова о 9 мая

Актер в ярости из-за журналистов. Максим Виторган заявил, его слова о Дне Победы они выдернули из контекста.

Артист разразился гневной отповедью в своем Instagram-аккаунте. Максим Виторган признался, что просто обомлел, когда увидел скандальные заголовки новостей о том, что он, якобы, призывает отказаться от празднования Дня Победы, потому что "нам праздновать нечего".

Муж Ксении Собчак оправдался тем, что журналисты сделали это сознательно. "Это мерзость. Чтобы увидеть в публикации какое-то неуважение к тем, кто пережил войну, надо быть подлецом", – написал Максим Виторган в соцсети.

Артист объяснил, что цитата "нам нечего праздновать" относится к современным россиянам и имеется в виду наша вина перед ветеранами. При этом Максим Виторган подчеркнул, что ему нравится акция "Бессмертный полк", а парад Победы не нравится.

"Не нравятся все разновидности "можем повторить", готовность "прикладывать" День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам... до чего уже только не договаривались разные спикеры на ТВ!", – отметил Максим Виторган. Кроме того, не испытывает симпатий он и к детям, одетым в военную форму, а также к коллегам, которые 9 мая выкладывают в соцсети свои снимки в военной форме со съемок в фильмах.

Также Максим Виторган считает выражение "Спасибо деду за победу" пошлым и оскорбительным. "Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня", – высказался артист.