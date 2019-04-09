Прикрывающая сосок Нюша заинтриговала народ
Артистка опубликовала в Instagram новое фото. Она запечатлена в кожаной куртке, надетой на голое тело. Певица Нюша демонстрирует небольшой участок левой груди, аккуратно прикрывая сосок.
Так откровенно вокалистка анонсировала выход нового релиза. Артистка сообщила, что в ближайший месяц она вернется к работе. Более того, фанатов ждет большой сюрприз.
"Прямо сейчас работаю над проектом, которого мои поклонники ждали несколько лет. Это будет совместная и очень неожиданная работа…" – заинтриговала звезда своих подписчиков.
Отметим, что некоторые фолловеры идею певицы Нюши не оценили. По их мнению, пикантные снимки неуместны, если речь идет о работе. Мол, привлекать внимание к своей персоне необходимо талантом, а не оголенными частями тела.
"Ну уж пол сиськи тут лишние, раз разговор о работе пошел🤔 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "дорогая,с нетерпением ждем🌸❤️❤️❤️", "Надо брать талантом 🤦🏼♀️", "Разве законно быть такой красивой? 😍", "Охх, заинтриговала😻", – рассуждали пользователи Сети.
Напомним, что в конце прошлого года певица Нюша впервые стала мамой. Дочь артистки появилась на свет за рубежом. После родов знаменитость на какое-то время засела дома. Звезда занималась только младенцем. Судя по всему, декретный отпуск певицы Нюши подошел к концу.
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