"Она прекрасна!": в объятиях Виторгана сняли знаменитую артистку

С тех пор, как стало известно о проблемах в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана, к последнему было приковано повышенное внимание. Казалось, после расставания с гламурной блондинкой артист с головой погрузился в работу, но не только на это у него нашлось время.

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