"Она прекрасна!": в объятиях Виторгана сняли знаменитую артистку
Максима Виторгана сняли обнимающим известную актрису Дарью Екамасову. Совместное фото популярный актер опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. По мнению многочисленных подписчиков, Максиму стоит приглядеться к Дарье – дескать, она привлекательна, обладает самобытной красотой, к тому же талантлива.
Видимо, и сам артист в восторге от коллеги. "Она прекрасна!" – признался Виторган. Однако о новых отношениях говорить явно не приходится. "Даша Екамасова просила передать, что: а) она уже родила; б) она живет постоянно в Москве; в) она очень хочет на сцену и ищет режиссера", – объявил Максим.
Впрочем, комментаторы не оставляют надежд. Они предположили, что Екамасова уже нашла режиссера, имея в виду Виторгана, который недавно выступил в новом амплуа. Он поставил и недавно презентовал спектакль "В городе Лжедмитрове". Интересно, что поддержать его новую работу пришла Ксения Собчак. Вероятно, пара смогла сохранить человеческие отношения.
Напомним, что в начале марта Максим Виторган и Ксения Собчак объявили о расставании. Говорят, причиной стало увлечение популярной ведущей режиссером Константином Богомоловым.
Наблюдательные поклонники обратили внимание, что Виторган и Собчак в конце прошлого года перестали носить обручальные кольца, Новый год провели порознь и не отметили очередную годовщину свадьбы. Вскоре последовало совместное заявление Максима и Ксении. Однако до сих пор точно не известно, оформили ли они развод.
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