Ирина Шейк запретила спрашивать ее о волосах

Известная манекенщица Ирина Шейк, посетившая Москву, не пожелала отвечать на вопросы по поводу своей прически. Журналистов заранее предупредили, что нервировать модель не стоит.

Приезд Ирины Шейк в Москву вызвал небывалый ажиотаж. На бьюти-мероприятие, ради которого ее и привезли в Россию, модель опоздала - оправдалась тем, что спала всего 2 часа. Как отмечает телеграм-канал "Только никому", всем бы так выглядеть после полноценной ночи.

В то же время, по данным телеграм-канала, журналистам запретили задавать вопросы про личную жизнь– с чем, в общем-то, все согласились. Но, что удивительно, запрет касался также и вопросов относительно волод Ирины.

Как предположили авторы телеграм-канала, дело, видимо, в том, что совсем недавно Ирина пришла на вручение премии "Золотой Глобус" со стрижкой каре – а в Москве у нее снова длинные волосы. Однако остается загадкой, чем так смущают Ирину Шейк возможные вопросы о наращивании и накладных прядях.

Ирина Шейк 26 января днем была в московском ТЦ "Атриум". Шейк не привыкать к морозной погоде, которая уже несколько дней держится в столице – на ее родине, в Челябинской области, тоже не самый мягкий климат, отмечает Teleprogramma.pro.

Супермодель не просто встретилась с поклонниками – все желающие могли взять у нее автографы и сделать селфи со звездой. Ирина также даст небольшое интервью.

Ирине Шейк сейчас 33 года. Модель регулярно участвует в показах и фотосессиях. За публикациями Ирины Шейк в соцсетях следят около 13 миллионов человек.