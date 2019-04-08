Топурия помирилась с Гуфом
По слухам, пара решила возобновить дружеские отношения и с недавних пор начала все если не сначала, то с последней главы, передает Super. Однако официальных заявлений на этот счет ни рэпер, ни солистка группы A'Studio, пока не сделали.
Отметим, в прошлый раз Кети Топурия и Гуф сообщили о своем романе лишь спустя год. Можно предположить, что и сейчас информация об отношениях знаменитостей раскроется не скоро.
Напомним, о романе Кети Топурии и Гуфа стало известно в конце января 2017 года. Тогда пара долго опровергала свои отношения, ведь певица все еще была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. О разводе исполнительница объявила осенью 2017-го и перестала скрывать отношения с рэпером.
Как писали "Дни.ру", полгода назад стало известно, что Кети Топурия и Гуф со скандалом расстались. Знаменитости разошлись из-за романа рэпера с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. Звезды отписались друг от друга в Instagram, а затем сделали публичные заявления.
Меж тем, Гуф ранее не раз говорил, что не может выкинуть бывшую возлюбленную из своего сердца. В песне, посвященной Кети Топурии, рэпер заявлял, что такую, как она, не найдет никогда.
Примадонна приготовила грандиозное шоу
Певица решила впредь держать язык за зубами
Иметь наследника всегда было мечтой артиста
Спектакли с участием актрисы перенесли
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Почему я такая дура?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Знаки зодиака
Я однолюб, никого больше не полюблю
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Он изменил мне со страшной бабой
Мне очень скучно!
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Два кило картошки
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Передумала выходить замуж
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Крик души
<цензура>
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ВСД как приговор или хождение по мукам