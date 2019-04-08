Топурия помирилась с Гуфом

По данным СМИ, экс-возлюбленные много времени проводят вместе. Возможно, Кети Топурия и Гуф решили забыть прошлые обиды.

По слухам, пара решила возобновить дружеские отношения и с недавних пор начала все если не сначала, то с последней главы, передает Super. Однако официальных заявлений на этот счет ни рэпер, ни солистка группы A'Studio, пока не сделали.

Отметим, в прошлый раз Кети Топурия и Гуф сообщили о своем романе лишь спустя год. Можно предположить, что и сейчас информация об отношениях знаменитостей раскроется не скоро.

Напомним, о романе Кети Топурии и Гуфа стало известно в конце января 2017 года. Тогда пара долго опровергала свои отношения, ведь певица все еще была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. О разводе исполнительница объявила осенью 2017-го и перестала скрывать отношения с рэпером.

Как писали "Дни.ру", полгода назад стало известно, что Кети Топурия и Гуф со скандалом расстались. Знаменитости разошлись из-за романа рэпера с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. Звезды отписались друг от друга в Instagram, а затем сделали публичные заявления.

Меж тем, Гуф ранее не раз говорил, что не может выкинуть бывшую возлюбленную из своего сердца. В песне, посвященной Кети Топурии, рэпер заявлял, что такую, как она, не найдет никогда.