Страдающий из-за разрыва Гуф намекнул на воссоединение с Топурией
Поговаривают, что вокалистка все-таки простила измену экс-возлюбленному. Гуф предпринял все возможное, чтобы Кети Топурия забыла унизительный скандал с несовершеннолетней любовницей.
На днях Гуф, собираясь улететь в Израиль, спел в Stories своего Instagram песню "Улетаю", которую исполняла Кети Топурия. Спустя время в микроблоге Кети появилась запись, на которой артистка подпевает композиции Гуфа.
На этом рэпер не остановился. Сегодня, 22 марта, Гуф опубликовал с соцсети архивное фото с отдыха. На нем он запечатлен обнимающим певицу. Интернет-обыватели, внимательно следящие за обновлениями в аккаунтах звезд, пришли к выводу, что скоро рэпер вернется к бывшей. "Давайте устроим челлендж и назовем его: Кети вернись!" - предложил взволнованный поклонник в комментариях к этому посту.
Меж тем, Гуф ранее не раз говорил, что не может выкинуть бывшую зазнобу из своего сердца. Он до сих пор надеется на примирение с певицей.
"Она ушла, но по сути так никуда и не делась. На стене ее картина, как и висит, так и висела. Висеть, чтобы отпугивать левых ***, пока я не встречу кого-то лучше. А лучше я никогда не найду", – говориться в песне Гуфа посвященной Кети Топурии.
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