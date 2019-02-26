"Беременна!": секрет расставшейся с Гуфом Топурии всполошил россиян
"У меня есть один секрет", – написала певица под снимком в черном купальнике. Подписчики Топурии начали делиться догадками.
Пользователи соцсети недоумевают, о каком секрете идет речь, но предлагают свои версии в комментариях. "Это что-то интимное?", "На самом деле Вы – людоед?", "Кети, ты секретный агент?" – прокомментировали пост фолловеры.
Некоторые заподозрили, что Кети Топурия в интересном положении. "Беременна!)", – считает одна из подписчиц артистки. Многие стали обсуждать роман и расставание Кети Топурии с российским рэпером Гуфом. Есть и те, кто полагает, что звезды все-таки помирились.
Другим не дает покоя стройная фигура певицы. "Как тебе удается поддерживать такую стройность шикарную и как ты похудела?" – поинтересовалась одна из подписчиц Кети Топурии.
Отметим, что подобные интригующие подписи под снимками исполнительница оставляет довольно часто. К примеру, недавнее фото певицы, которое она подписала "Как ты там?", тоже заставило фолловеров поломать голову. Тогда пользователи соцсети предположили, что Кети Топурия интересуется судьбой Гуфа.
Напомним, о том, что отношениям Кети Топурии и Гуфа пришел конец, стало известно в конце 2018 года. Знаменитости расстались из-за романа рэпера с 18-летней девушкой из Екатеринбурга.
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