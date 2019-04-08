Тилля прижали к стенке вопросом об отношениях с Лободой

24 мая Тильде – младшей дочери самой популярной в России певицы Светланы Лободы – исполнится год. Но до сих пор общественность не знает, кто стал отцом ребенка – это тайна за семью печатями. По слухам, у певицы был роман с лидером группы Rammstein.

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