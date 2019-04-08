Переломанная Ивлеева пополнила "инвалидную команду" Билана

Анастасия Ивлеева пополнила ряды команды "инвалидов отечественного шоу-бизнеса". Звезда сообщила в соцсети, что сломала руку.

Загипсованную кисть руки Анастасия Ивлеева продемонстрировала в своем Instagram. Детали происшествия, которое привело к такой ужасной травме, пока не сообщаются.

Напомним, Дима Билан не так давно сломал ногу. Состояние певца довольно серьезное, артиста прооперировали. Тем не менее, Билан не отменил концерты и выступал на обезболивающих препаратах.

"Потогонной" системой в российском шоу-бизнесе возмутилась известный блогер. Лена Миро критиковала известных продюсеров – в особенности Яну Рудковскую, которая заставляет не только Диму Билана, но и своего мужа Евгения Плющенко выступать "на уколах", а также эксплуатирует способности своего шестилетнего сына.

Анастасия Ивлеева недавно опубликовала в Stories нецензурное обращение к тем, кто распространяет домыслы о ее "наркозависимости". Позже Ивлеева перевела все в шутку: она разместила свое фото с якобы испачканным наркотиком носом, поставив фоном песню ВИА "Пламя" "Снег кружится".

В защиту Насти Ивлеевой выступил и гендиректор телеканала "Пятница!" Николай Картозия. Продюсер заявил, что сведения про зависимость Ивлеевой недостоверны – а сама телеведущая славится трудоголизмом и ответственным отношением к делу.