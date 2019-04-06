Роскошная Ирина Шейк прикрыла обнаженную грудь рукой
Манекенщица стала лицом новой рекламной кампании бренда Mugler. Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии.
Получившийся коллаж звезда мировых подиумов опубликовала в личном Instagram. В кадре она предстает в необычном пиджаке на голое тело и трусиках. Образ знаменитости дополняют черные туфли на высокой шпильке.
Фотосессия получилась достаточно откровенной. На одном из снимков она закрывает голую грудь рукой, а на другом демонстрирует попу. "Это мое настроение сегодня", – подписала модель ниже.
Поклонники пришли в восторг от смелых снимков Ирины Шейк. Они поспешили осыпать ее комплиментами. "Не обыкновенная женщина !🌷🌷🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ирина, какая же вы красавица! И даже в таких, вроде бы откровенных фото, читается скромность и трогательная невинность❤️". – пишут фанаты.
Напомним, более месяца назад модель российского происхождения Ирина Шейк поразила гостей престижной американской кинопремии "Оскар". Звезда появилась на мероприятии в длинном черном платье от Burberry с открытой спиной. Ее сопровождал супруг Брэдли Купер. Многие репортеры отметили, что в этот вечер знаменитость поддержала главный тренд – оголила спину, а не грудь. Ирина Шейк с удовольствием позировала фотографам.
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