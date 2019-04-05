Рудковской вынесли предупреждение из-за "козы" Собчак

Яна Рудковская и Ксения Собчак пересеклись на одном мероприятии. Когда продюсер обнародовала фотографию, на которой запечатлена с гламурной блондинкой, ей посоветовали с ней не связываться.

В Москве состоялось благотворительное мероприятие, организованное Ренатой Литвиновой. Множество знаменитостей отметились там. Так, ведущей стала Ксения Собчак, а общество развлекала певица Земфира, близкая подруга актрисы. Среди приглашенных оказалась и продюсер Яна Рудковская.

"Космическая Земфира! Зарядила на год вперед своей башенной энергетикой и в очередной раз очаровала своим талантом и уникальным голосом! Артист, который даже дышит своей музыкой ! Я снова безумно очарована ею ...... Это был фантастический вечер! Рената @renatalitvinovaofficiall я с Вами всегда ,люблю и преклоняясь ❤🙏🏻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассыпалась в комплиментах Яна Рудковская.

Продюсер опубликовала у себя в Instagram фото с Ренатой Литвиновой и Ксенией Собчак. Подписчики не удержались от колких комментариев, правда, в основном они предназначались именно Ксении. Фанаты посоветовали Яне держаться от нее подальше.

"Посмотрела сейчас репортаж Собчак и Волочковой, ужаснулась, какая же все-таки Собчак омерзительная подлая ***, раньше я двояко как-то к ней относилась, а сейчас прямо возненавидела ее!!! А наивную глупую Настю только пожалеть можно!", "Опять Собчак в пух и прах все мероприятие разнесет! Как было после добродушного и приветливого приема у Волочковой! Яночка, будьте осторожны, не связывайтесь с ней! Коза она(((", "Яна, держись подальше от Собчак, она подлая", – посоветовали Яне Рудковской фанаты.

Такой остракизм в адрес Ксении Собчак возник после того, как на днях вышел новый выпуск ее шоу "Осторожно, Собчак!". Гламурная блондинка приехала домой к Анастасии Волочковой, чтобы зарыть топор войны и взять откровенное интервью. Балерина провела для нее экскурсию по роскошному особняку. В процессе знакомства с домом Ксения Собчак, улизнув от хозяйки, которую готовили к съемке, пробралась в ее спальню, чтобы обнаружить "следы мужского присутствия". В одной из тумбочек Собчак наткнулась на нечто запретное. "Фу! Я хочу помыть руки!" – засмеялась Ксения и стала искать уборную. Предмет, который она нашла, так и не показали.

Помимо этого, Ксения Собчак пощупала грудь Анастасии Волочковой, чтобы проверить ее натуральность, и установила скрытые камеры и микрофоны в бане, где они парились. Все эти моменты явно не добавили очков скандально известной ведущей, зато, как ни странно, сыграли в плюс балерине.