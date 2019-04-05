Обнищавшая Рынска ищет комнату за 500 рублей

Божена Рынска ищет комнату не дороже 500 рублей в час. Вдове Игоря Малашенко негде заниматься с психотерапевтом.

Божена Рынска экономит на всем. Светский хроникер планирует в ближайшее время с помощью суррогатной матери и замороженных эмбрионов родить ребенка от умершего супруга.

Овдовевшая светская львица жалуется, что после смерти Игоря Малашенко осталась практически без средств к существованию. Ее близкие подтверждают, что тот не оставил накоплений, и жить Рынской "буквально не на что".

Божена продает свои дорогие сумки и сдает квартиру в Латвии. В то же время она ищет способ справиться с депрессией. Журналистка обратилась к психотерапевту, и теперь ей нужна комната для встреч со специалистом.

"Друзья, а нет ли у кого свободной комнаты в районе Патриарших не дороже 500 рублей в час, чтобы со мной психотерапевт смог позаниматься? По домам психотерапевты не ходят, а к нему я ездить не могу – мне даже из дома выйти трудно", – сообщила Божена Рынска в Facebook.

Подписчики удивились было, почему психотерапевт не может приехать на дом. Однако знающие люди из числа комментаторов пояснили: эксперты старой школы считают, что занятия должны проходить на нейтральной территории, но никак не у пациента. В итоге Рынской порекомендовали сеансы по скайпу, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, что один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании 25 февраля 2019 года. Тело мужчины обнаружили на дереве в саду его дома в Сотогранде. Выяснилось, что он долго страдал от тяжелой клинической депрессии.

Божена Рынска до сих пор не может смириться с потерей. В произошедшем журналистка обвиняет первую супругу политолога. По словам Рынской, так никак не хотела давать развод. Светская львица напоминает: она оформила брак с Малашенко и взяла фамилию мужа.