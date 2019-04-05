Канделаки завалила соцсеть откровенными фото

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Пятница 5 апреля
Лента новостей
23:00
"Пописают на брудершафт": Порошенко играет по сценарию Зеленского
22:00
Зеленский втягивает униженную Тимошенко в свои игры с Порошенко
22:00
Скабеева обратилась к кандидатам в президенты Украины с деловым предложением
21:54
Решается вопрос о госпитализации: актер Сухоруков упал во время спектакля
20:34
Выборы президента Украины отменили из-за конца света
20:03
В Москве топ-менеджер избил полицейского
20:00
С чем идут люди в приемную "Единой России" в Севастополе
19:40
В небе над Петербургом засекли загадочный самолет из Швеции
19:32
Пятеро пострадали: школьный автобус попал в ДТП под Рязанью
19:25
В Башкирии мужчина забил до смерти собственную мать
18:46
МКБ выиграл конкурс на размещение облигаций госзайма Якутии
18:36
Что думают школьники о воссоединении Крыма с Россией
18:06
Извращенец Порошенко отправил Зеленского на анализы
17:56
Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания
17:51
Объявлено о причинах ухода Норкина в прямом эфире НТВ
17:19
Илья Авербух расскажет историю своего успеха
17:18
Превращает в девочек: над мальчиками в России нависла угроза
17:04
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
16:57
Украинцы поплатились за наглую провокацию у Крымского моста
16:37
Врач пинками проверил состояние пациента (видео)
16:32
Настойчивый Фролов не пощадил дочь Началовой
16:13
Волочкова влезла в грязные разборки многодетного Жукова
16:10
Лукашенко скрывает победителя выборов на Украине
16:08
Названа причина смерти Георгия Данелии
16:04
Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
15:46
"Покойся с миром": безутешная Тюльпанова показала могилу любимого мужчины
15:34
Известного актера дерзко обокрали в Москве
15:27
Жуткие кадры: здание обрушилось на припаркованные машины (видео)
15:13
Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером
15:11
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 апреля 2019 года
15:02
Семенович переживает из-за маленького размера груди
14:59
Серьезно больной сын требует миллионы от Зверева
14:58
Трусняки из занавески: полуголую Каменских заклевали за откровенное фото
14:56
Умер режиссер Георгий Данелия
14:37
Знаменитый актер со слезами на глазах раскрыл свою связь с Глаголевой
14:29
Двойник Маркл показала роскошные формы
14:15
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
14:08
Дану Борисову заманили к пьяным мужикам
14:02
Такого еще не было: России угрожают ядерным ударом
14:01
Жителей Подмосковья поразило солнечное гало
13:48
Госдума упрощает закупки в сфере культуры
13:41
Собчак погнали поганой метлой из-за издевательств
13:29
Дочь Пескова пришла в бешенство из-за обвинений в воровстве
13:25
Ученые предупредили о вымирании дельфинов
12:56
Допрыгалась: молодуху Петросяна внезапно вызвали в суд
12:46
Экс-солистка "ВИА Гры" удивила снимком без косметики
12:46
Сын обнародовал секретное фото Нагиева
12:31
В больнице на Урале пенсионерку заставили 3 этажа ползти по лестнице
12:10
Барановская и Аршавин обратились к дочери
12:09
Дума защитила спокойствие жителей многоквартирных домов
12:05
Родные делят шикарное наследство Булдакова
12:01
Затравленная Малышева ответила на нападки
11:59
Американцы отдают бешеные деньги за огуречный рассол
11:22
88-летний Краско снова собрался жениться
11:16
Длинноногая Рудковская в черном платье восхитила народ
10:48
Первый канал меняет сетку вещания из-за Пугачевой
10:41
Макаревич взорвался из-за наглой лжи
10:39
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
10:36
Сенсационные данные "мутной" истории Юлии Началовой
09:59
"Бухала, шаталась": раскрыто позорное прошлое Ларисы Гузеевой
09:56
Маркл бросила дерзкий вызов Миддлтон
09:44
Аутсайдер Порошенко согласился участвовать в шоу Зеленского
09:28
Известная певица попала в психушку из-за тяжелой болезни
09:04
Первый канал просят найти управу на зарвавшуюся Малышеву
08:49
"Меня предали мать, дочь и бывший муж": Волочкова закатила истерику Собчак
08:41
На Тишинке открывается весенняя выставка "Атмосфера творчества"
08:20
Жуткое ДТП в Подмосковье унесло шесть жизней
08:15
Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День четвертый
06:31
Путин поставил жесткие условия попрошайке Лукашенко
04:06
Участник шоу "Дом-2" слился в поцелуе с моллюском назло бывшей
02:21
Артемий Лебедев размазал шипящую детоненавистницу Божену Рынскую
00:15
Бузову заподозрили в использовании черной магии
22:01
Странное увлечение нового знакомого довело Чехову до тошноты
21:59
Униженный Порошенко получил звонкую оплеуху от Меркель
21:30
Тайно родившая Заворотнюк вновь принимала поздравления
21:03
Разин признался в близости с Пугачевой
20:33
Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
20:32
"Молится на Путина": беспомощного Порошенко поймали за руку
20:31
Кривляющаяся Бузова усомнилась в своей адекватности
20:29
В Башкирии пенсионер на внедорожнике сбил женщину и скрылся c места ДТП
19:46
Ахеджакова влезла в омерзительный скандал с русофобом Паниным
19:06
Растянувшаяся Навка произвела фурор
19:03
"Моя любимая": дрожащий Булдаков расплакался перед смертью
18:30
"Фу. Я хочу помыть руки": Собчак нашла в спальне Волочковой нечто ужасное
18:26
"Как собака себя ведете": оплеванная Бородина взвыла от обиды
18:15
"Единая Россия" представила народную карту Севастополя
17:47
Армия и флот встали на защиту Крымского моста от кораблей НАТО
17:44
Носков сделал душераздирающее признание об умершем Булдакове
17:39
На Западе признали технологическое лидерство "Росатома"
17:21
Почему я назвала сына Владимир
16:39
Лучшие способы весеннего очищения организма
16:20
Кредиторы "Югры" создали страницу в соцсети "ВКонтакте"
16:12
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
16:10
Узнавший о похождениях Зарубиной Шепелев схватился за сердце
16:03
"Засранка!": Актриса Макеева накинулась на знаменитую ведущую
16:03
Известный артист показал последние фото Булдакова
15:38
Еще одна смерть обрушилась на Ларису Долину
15:29
Названа причина трагического ухода Алексея Булдакова
15:28
Как "Единая Россия" готовится к диктанту Победы
15:27
В Петрозаводске ревнивец набросился на девушку с ножом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Володин: Фильмы Данелии пробуждают чувства сопереживания
Является ли "Транснефть" привлекательной для акционеров
Объявлено о критической ошибке России на Украине
Грязно оскорбившего россиян Панина спустили с небес на землю
Не признавший Крым Лукашенко закатил истерику после взбучки от Путина
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился
Шоу-бизнес

Канделаки завалила соцсеть откровенными фото

Тина Канделаки. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Иванко Игорь
Тина Канделаки порадовала поклонников весьма откровенными фотографиями с отдыха в Дубае. Подписчики признались, что вид подтянутой фигуры красавицы в бикини вызвал у них желание немедленно записаться в спортзал.
прочитано 380 раз

Тина Канделаки разбавила коллекцию сдержанных снимков в Instagram фотографиями в бикини. Медиаменеджер отдыхает в Дубае и в отпуске дала себе волю. Подписчики завистливо обсуждают подтянутую фигуру грузинской красавицы, многие почти решились заняться фитнесом.

ПО ТЕМЕ

Переживший нападение Уткин дал шанс Канделаки

Канделаки проговорилась о третьей беременности

 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Сразу три кадра в бикини – для Тины Канделаки это своеобразный рекорд. Однако результат того стоил: фанаты, глядя на ее фигуру, не поверили, что Тине 43 года. Они оценили накачанные ноги и пресс руководителя телеканала "Матч ТВ", и пришли к выводу, что фитнес-тренер отрабатывает зарплату по полной.

Комментаторы признались, что один взгляд на эти снимки вызывает желание записаться в спортзал. На одном из фото Тина Канделаки предстала перед фолловерами без макияжа и с естественными кудряшками. Поклонники в восторге от натуральной красоты бизнес-леди.

"Да Вам тут будто 19 лет!", "Тина, Вы так молодо выглядите!", "Вы как ровесница своей дочери. Восхищаюсь Вашей силой воли!" – расхвалили Канделаки подписчики.

Тина Канделаки не делает тайны из своей красоты. Она постоянно рассказывает подписчикам о своем питании, занятиях спортом и даже о процедурах для лица. Недавно руководитель спортканала сообщила, что сделала лазерное омоложение, напоминает "Комсомольская правда".

Автор: Андрей Евлампиев5 апреля 2019, 08:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какая старая и жуткая хачевка.
1

Популярные темы форума

Политика

Извращенец Порошенко отправил Зеленского на анализы
Лукашенко скрывает победителя выборов на Украине
Россия жестко ответила Европе на сравнение Сталина с Гитлером
Такого еще не было: России угрожают ядерным ударом

Шоу-бизнес

"Я не хочу больше притворяться": жена известного актера объявила о выкидыше
Канделаки завалила соцсеть откровенными фото
Глаза налились кровью: теща пригрозила расправой мужу Рапунцель из шоу "Дом-2"
"Где муж и дети?": одинокая Рудковская вызвала беспокойство

Проишествия

На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера
Музыканты известной рок-группы погибли в жутком ДТП
Москвич-педофил 10 лет держал мальчика в сексуальном рабстве

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Серьезно больной сын требует миллионы от Зверева

Отпрыск звезды собирается в суд
Общество

Украинцы поплатились за наглую провокацию у Крымского моста

Шутки кончились
Шоу-бизнес

Артемий Лебедев размазал шипящую детоненавистницу Божену Рынскую

Журналистка закатила истерику
Шоу-бизнес

Известная певица попала в психушку из-за тяжелой болезни

Артистка не смогла справиться с переживаниями

Гороскоп

Стало известно о скорой свадьбе Ольги Бузовой
Бузову заподозрили в использовании черной магии
Победа за Порошенко: что мешает Зеленскому выиграть выборы
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Двойник Маркл показала роскошные формы
Каким запомнился неподражаемый Алексей Булдаков
Бывшая подружка Ди Каприо оголила грудь
Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

Спорт

Кокорина и Мамаева пообещали посадить надолго
Оголившуюся Туктамышеву разнесли за стриптиз
Медведева ответила на неудобный вопрос о Туктамышевой
Тутберидзе раскрыла главный секрет успеха Загитовой

Регионы

Врач пинками проверил состояние пациента (видео)
Жуткие кадры: здание обрушилось на припаркованные машины (видео)
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Племянницу Скрипаля жестоко избили

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru