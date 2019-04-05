Канделаки завалила соцсеть откровенными фото
Тина Канделаки разбавила коллекцию сдержанных снимков в Instagram фотографиями в бикини. Медиаменеджер отдыхает в Дубае и в отпуске дала себе волю. Подписчики завистливо обсуждают подтянутую фигуру грузинской красавицы, многие почти решились заняться фитнесом.
Сразу три кадра в бикини – для Тины Канделаки это своеобразный рекорд. Однако результат того стоил: фанаты, глядя на ее фигуру, не поверили, что Тине 43 года. Они оценили накачанные ноги и пресс руководителя телеканала "Матч ТВ", и пришли к выводу, что фитнес-тренер отрабатывает зарплату по полной.
Комментаторы признались, что один взгляд на эти снимки вызывает желание записаться в спортзал. На одном из фото Тина Канделаки предстала перед фолловерами без макияжа и с естественными кудряшками. Поклонники в восторге от натуральной красоты бизнес-леди.
"Да Вам тут будто 19 лет!", "Тина, Вы так молодо выглядите!", "Вы как ровесница своей дочери. Восхищаюсь Вашей силой воли!" – расхвалили Канделаки подписчики.
Тина Канделаки не делает тайны из своей красоты. Она постоянно рассказывает подписчикам о своем питании, занятиях спортом и даже о процедурах для лица. Недавно руководитель спортканала сообщила, что сделала лазерное омоложение, напоминает "Комсомольская правда".
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