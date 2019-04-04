Допрыгалась: молодуху Петросяна внезапно вызвали в суд

Юная Татьяна Брухунова, с которой сегодня счастлив престарелый Евгений Петросян, стала настоящей звездой. И вот уже она блистает на Первом канале.

Татьяну Брухунову вызвали в суд. Правда, не настоящий, а модный, который каждый будний день начинает работу на Первом канале. Она стала там защитницей одной из героинь.

Выпуск с Брухуновой можно будет увидеть 5 апреля в 09:55. Ей досталась непростая подопечная: Елена Александрова – классическая пацанка, которая раньше работала в полиции, привыкла носить мужскую одежду, а также коротко стричься и краситься в аномальные цвета. Все бы ничего, если бы не муж Елены, который идеалом красоты считает Мэрилин Монро и устал от того, что знакомые принимают его жену за мальчика.

Первый канал объяснил появление юной фаворитки Петросяна в модной передаче просто. "Мы просто устроили первоапрельскую неделю юмора и смеха. И в честь 1 апреля пригласил на съемки самых веселых женщин отечественного ТВ и шоу-бизнеса. Все девушки отлично справились с поставленной задачей – оказывали моральную и психологическую поддержку героиням "Модного", утешали, ободряли и веселили не только участниц шоу, но и постоянных ведущих Александра Васильева, Эвелину Хромченко, а также зрителей в зале и съемочную группу", – заявили "Дни.ру" в пресс-службе.

Если так пойдет дальше, то Татьяна Брухунова по популярности и всенародной любви обгонит Виталину Цымбалюк-Романовскую. Народ очень радуется их появлению на звездном небосклоне. И даже готов простить Тане то, что она во многом стала причиной развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко...