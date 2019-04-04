Родные делят шикарное наследство Булдакова
В начале "нулевых" Алексей Булдаков купил сруб на западе Подмосковья, переделал его в чудо-терем, построил баню, обустроил парник и грядки. С тех пор постоянно обитал на собственном участке. "Я сразу сказал – ни одного камня и кирпича у меня не будет. И русская баня у меня двухэтажная, на втором этаже – комната отдыха. Вот самое главное богатство! Попарился – пошел, полежал, опять попарился", – хвастался артист. Как считают риэторы, сегодня стоит такой участок с домом не менее 40 миллионов рублей.
Была у артиста и квартира в центре Москвы (правда, как говорят, оформленная на его жену), в которой, впрочем, он редко появлялся – предпочитал свежий загородным воздух. Поклонники уже предложили установить на доме мемориальную табличку.
Артист был женат дважды. Но ребенок у него родился лишь от внебрачной связи. Сегодня сыну Ивану, как пишет "Экспресс-газета", уже 31 год, он давно обосновался на Мальте вместе с мамой – окончил международный институт туризма, увлекается баскетболом, знает пять языков. работает в туристической отрасли. Булдаков регулярно общался с сыном, хоть виделись они и не часто, Алексей Иванович даже сетовал, что наследник говорит по-русски с акцентом.
По закону он имеет право на движимое и недвижимое имущество артиста в равных долях с вдовой Булдакова.
Напомним, Алексей Булдаков скончался в Монголии. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца – у актера оторвался тромб. Простятся с артистом 7 апреля в Доме кино.
Артистка не смогла справиться с переживаниями
Меган не собирается брать пример с Кейт
"Где здесь фигурное катание?" – спросила Анна Погорилая
От телеведущей требуют извинений
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Отец встречается с моими ровесницами
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Где найти богатого мужчину?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Перезвоните пожалуйста
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
У сына в жизни нет цели
Кручу её на миньет
Не хозяйственная жена
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Почему я такая дура?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Кожевникова не замужем
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Мимические морщины
Безответная любовь
Муж заставляет работать
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Знаки зодиака
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Кинул меня на деньги
Подруга критикует мои отношения
Перезвоните пожалуйста