"Серьезные проблемы с психикой": тяжелобольной Губин бросается на людей
Разин рассказал: артисту мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо. Медицина, к сожалению, не помогла.
Кроме того, Андрей Губин стал агрессивен и подозрителен, бросаясь ругаться с теми, кто ему хочет помочь. "У Андрея серьезные проблемы с психикой… Мы его водили по врачам, они ничего не нашли. Разговаривать с ним стало тяжело, он на всех нападает. Даже на меня тяжело реагирует, хотя он мой друг, я его всегда поддерживал", – цитирует Разина сайт "Комсомольская правда".
По мнению продюсера, Андрей Губин не виноват в своем недуге и осуждать его поэтому нельзя, ведь это настоящее несчастье. При этом друг исполнителя заверил, что тот не употреблял наркотики и не делал пластических операций. Разин сожалеет, что некогда жизнелюб, красивый и талантливый певец ушел в себя и никого не хочет видеть.
В свою очередь знакомый Андрея Губина телеведущий Леонид Закошанский отмечает, что в последнее время даже близкие люди не могут понять, что происходит с исполнителем. По его словам, артист – человек "со своими тараканами". "Губин мне говорил, что у него постоянно болит лицо, и людям, которые с этим не сталкивались, его проблему не понять", – поделился ведущий.
Закошанский также рассказал, что в настоящее время Андрей Губин занимается только своим здоровьем и сильно потратился на врачей. Певец наблюдался во многих клиниках, где проходил различные обследования.
В близком кругу уверены, что супруги в одном шаге от нового брака
Шоумен не советует звездам поддерживать певицу
Артистка предстала в траурном виде
Исполнитель не смог отвоевать свое жилье
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Где найти достойную женщину?
Жениться лучше на мусульманке.
Мигранты..это зло?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Собачники афигели
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Не предложил выплатить мою ипотеку
СССР разделили,даже нас не спросили!
Ищу девушку
Выйти замуж,это противно.
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Нет секса в отношениях
Почему все хотят изучать английский?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Когда замуж?
Юбка или джинсы?
Беременна от бывшего
Как часто ранние браки распадаются?
У Гордона жена таджик,ахаха
Хочу Ребенка
Как вы относитесь к Лопыревой?
Бузова
Это Порашенка подстрикает зарад против России ?
Квартира Началовой Юлии
Переспали на первом свидании
Машина в кредит
Голливудская диета
Диета на кашах