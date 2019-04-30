"Серьезные проблемы с психикой": тяжелобольной Губин бросается на людей

Один из близких друзей певца, продюсер Андрей Разин, пролил свет на его недуг. По его словам, Губин страдает серьезными проблемами с психикой, которые и привели к затворничеству.

Разин рассказал: артисту мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо. Медицина, к сожалению, не помогла.

Кроме того, Андрей Губин стал агрессивен и подозрителен, бросаясь ругаться с теми, кто ему хочет помочь. "У Андрея серьезные проблемы с психикой… Мы его водили по врачам, они ничего не нашли. Разговаривать с ним стало тяжело, он на всех нападает. Даже на меня тяжело реагирует, хотя он мой друг, я его всегда поддерживал", – цитирует Разина сайт "Комсомольская правда".

По мнению продюсера, Андрей Губин не виноват в своем недуге и осуждать его поэтому нельзя, ведь это настоящее несчастье. При этом друг исполнителя заверил, что тот не употреблял наркотики и не делал пластических операций. Разин сожалеет, что некогда жизнелюб, красивый и талантливый певец ушел в себя и никого не хочет видеть.

В свою очередь знакомый Андрея Губина телеведущий Леонид Закошанский отмечает, что в последнее время даже близкие люди не могут понять, что происходит с исполнителем. По его словам, артист – человек "со своими тараканами". "Губин мне говорил, что у него постоянно болит лицо, и людям, которые с этим не сталкивались, его проблему не понять", – поделился ведущий.

Закошанский также рассказал, что в настоящее время Андрей Губин занимается только своим здоровьем и сильно потратился на врачей. Певец наблюдался во многих клиниках, где проходил различные обследования.