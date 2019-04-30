"Был просто ужасен!": подружка разоткровенничалась об Андрее Губине

Сегодня, 30 апреля, исполнилось 45 лет некогда популярному певцу Андрею Губину. Об исполнителе рассказала одна из его подружек.

Больше десяти лет прошло с тех пор, как Андрей Губин, будучи в зените славы, успеха и популярности, неожиданно пропал со всех радаров. Лишь недавно о том, что причиной ухода в тень стала болезнь, артист сообщил в недавнем интервью. "На меня врачи рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", – заверил исполнитель в эфире программы "Сегодня вечером", намекая на некое нервное расстройство.

Сегодня, 30 апреля, певцу исполнилось 45 лет. Юбилей он решил провести в Сочи, при этом не устраивая никаких широких торжеств. А до этого исполнитель на протяжении нескольких недель жил в Таиланде в обществе некой привлекательной блондинки, как отмечают СМИ. Андрей Губин всегда был любимцем женщин. Однако, по слухам, мастерством ухаживаний он не отличался.

О первой встрече с артистом рассказала певица Юлия Беретта. По ее словам, певец сам к ней подошел и попросил номер. Та, оценив мужчину, продиктовала цифры и вскоре получила приглашение встретиться. "Повез в какой-то ресторан. Сели за столик, заказали еды, стали общаться. Скоро почувствовала – темы для разговоров заканчиваются. Заметила, кавалер мой стесняется и молчит. Чтобы снять напряжение, травила анекдоты, но было очевидно: пора сматывать удочки. Честно, я двести раз пожалела, что согласилась. Думаете, потом он как-то попытался реабилитироваться? Нет! Даже не позвонил", – цитирует Юлию Беретту Starhit.

Но так как взаимных обид друг на друга не было, спустя время пара возобновила общение. "Вспоминали как-то историю нашего знакомства. Говорю: "Ты был просто ужасен на той встрече!" Андрей в ответ: "А у тебя скучные анекдоты!" Посмеялись, потроллили друг друга", – сообщила подружка артиста. Юлия отметила, что Андрей Губин – очень скромный и беззлобный человек.