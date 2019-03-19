Обреченный Губин покинул Россию

Осенью 2018 года Андрей Губин дал надежду фанатам, сообщив, что может вернуться на сцену. Однако стало известно: певец бросил работу на звукозаписывающей студии и уехал из России.

Фанаты места себе не находили от возбуждения – Андрей Губин возвращается на сцену! Осенью стало известно, что вместе с продюсером Тарасом Ващишиным он засел в студии и начал записывать треки. Кто-то предположил, что певец готовит новую программу к юбилею. В это сложно поверить, но в апреле Андрею Губину исполнится 45 лет.

Однако мечтам поклонников, видимо, не суждено сбыться. Продюсер рассказал журналистам, что певец бросил работу. "Ничего так и не закончили, творчество его сейчас мало интересует. После того как Андрей перебрался в Таиланд, мы перестали поддерживать связь. Что касается круглой даты – не уверен, задумывается ли Губин о таких вещах и высчитывает ли, сколько лет исполнится", – цитирует его StarHit.

Оказывается, Андрей Губин покинул Россию несколько месяцев назад, причем не один, а в компании молодой женщины. Репортеры пообщались с мужчиной, который жил по соседству с артистом. "Почти все время певец проводил в компании своей девушки. Симпатичная, стройная блондинка, моложе его. Познакомились в Уфе. Правда, жили ребята в разных отелях. Она – в одном с нами, а Андрей постоянно менял локации, но каждое утро приезжал к возлюбленной на велосипеде", – рассказал Игорь.

Андрей Губин оказался общительным человеком. "Рассказал, как в Тае попал в аварию на байке, когда колесил по провинциям. Поделился, что больше всего нравится район Краби: мол, народу меньше. Кстати, нормальный мужик, никаких психических отклонений не заметил", – отметил собеседник.

О том, что причиной ухода в тень стала болезнь, Андрей Губин сообщил журналистам в недавнем интервью. "На меня врачи рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", – заверил исполнитель в эфире программы "Сегодня вечером".