Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 апреля 2019 года
"Ненормальная старуха в труселях": народ накинулся на Ани Лорак
Ани Лорак буквально взбесила фанатов новым сценическим образом. Певица получила бурю гневных комментариев в своем Instagram.
Возмущенные отзывы поклонники оставляли Лорак на ее страничке в Instagram, где она разместила видео с отрывком выступления на концерте в Германии. На кадрах Ани показывается в белом оверсайз пальто с бахромой. "Опять эта ненормальная старуха в труселях! Стыдобище!", – отметил один из комментаторов.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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