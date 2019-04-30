Больную вдову Марьянова вынесли со съемок у Борисова

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик появилась на шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". Женщина лицом к лицу сошлась с любовницей артиста, фигуристкой Ириной Лобачевой, которая убеждена, что смерть актера была выгодна его благоверной.

Ксения Бик появилась в студии, чтобы ответить всем недоброжелателям и развеять ложь вокруг имени Дмитрия Марьянова. Актер умер осенью 2017 года в подмосковном реабилитационном центре "Феникс". Однако вдова артиста призналась, что это не первая его клиника. "Мы прошли не один центр, а пять. Я не знала куда кидаться, мы не могли это разглашать, ведь это узкий круг актеров", – заявила Ксения Бик.

Вдова актера наконец встретилась с его любовницей, прославленной фигуристкой Ириной Лобачевой. Бик упрекнула спортсменку в том, что та не пыталась вылечить Дмитрия Марьянова от алкоголизма, ведь, по ее словам, проблемы со спиртным у него возникли еще в 2011 году. Интересно, что даже после женитьбы на Ксении Дмитрий продолжал общаться с Ириной. "За три месяца до смерти он приезжал ко мне и моему будущему супругу, а в "Фениксе" он находился в печальном виде", – сообщила Ирина Лобачева.

Ксения Бик не стала скрывать, что в особо острые моменты совместной жизни с Дмитрием Марьяновым они произносили слово "развод". Однако так его и не оформили. Более того, незадолго до смерти у актера и его жены были прекрасные отношения. "Так сложились обстоятельства, что я была последней, кто видел их пару за 40 дней до случившегося. Мы смеялись, он рассказывал кучу историй. Они всегда были веселые, шутили", – рассказала подруга Ксении Бик Линда Нигматуллина.

После съемок вдова Дмитрия Марьянова поделилась своими впечатлениями в социальной сети Facebook. Она призналась, что была нездорова на тот момент. "Я сама себя не помню на этом эфире. Боль адская, температура 38,7, потоки лжи и продажного лжесвидетельства😳😱 Меня Инна Александровна (моя адвокат) вынесла оттуда! Три часа пыток... Я, как кроличья шкурка, на ней повисла, колотит все мои 50 кило..." – рассказала вдова Дмитрия Марьянова.

Она поблагодарила поклонников за поддержку. "Говорила и буду говорить! Я ВОСХИЩЕНА такой поддержкой! Потрясена! И прежде всего тем, сколько чудесных людей вокруг! Эти примерно 10% безумцев просто ПОТОНУЛИ в этом море сопереживания, участия, понимания! Просто потонули", – заключила Ксения Бик.