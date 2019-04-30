Больную вдову Марьянова вынесли со съемок у Борисова
Ксения Бик появилась в студии, чтобы ответить всем недоброжелателям и развеять ложь вокруг имени Дмитрия Марьянова. Актер умер осенью 2017 года в подмосковном реабилитационном центре "Феникс". Однако вдова артиста призналась, что это не первая его клиника. "Мы прошли не один центр, а пять. Я не знала куда кидаться, мы не могли это разглашать, ведь это узкий круг актеров", – заявила Ксения Бик.
Вдова актера наконец встретилась с его любовницей, прославленной фигуристкой Ириной Лобачевой. Бик упрекнула спортсменку в том, что та не пыталась вылечить Дмитрия Марьянова от алкоголизма, ведь, по ее словам, проблемы со спиртным у него возникли еще в 2011 году. Интересно, что даже после женитьбы на Ксении Дмитрий продолжал общаться с Ириной. "За три месяца до смерти он приезжал ко мне и моему будущему супругу, а в "Фениксе" он находился в печальном виде", – сообщила Ирина Лобачева.
Ксения Бик не стала скрывать, что в особо острые моменты совместной жизни с Дмитрием Марьяновым они произносили слово "развод". Однако так его и не оформили. Более того, незадолго до смерти у актера и его жены были прекрасные отношения. "Так сложились обстоятельства, что я была последней, кто видел их пару за 40 дней до случившегося. Мы смеялись, он рассказывал кучу историй. Они всегда были веселые, шутили", – рассказала подруга Ксении Бик Линда Нигматуллина.
После съемок вдова Дмитрия Марьянова поделилась своими впечатлениями в социальной сети Facebook. Она призналась, что была нездорова на тот момент. "Я сама себя не помню на этом эфире. Боль адская, температура 38,7, потоки лжи и продажного лжесвидетельства😳😱 Меня Инна Александровна (моя адвокат) вынесла оттуда! Три часа пыток... Я, как кроличья шкурка, на ней повисла, колотит все мои 50 кило..." – рассказала вдова Дмитрия Марьянова.
Она поблагодарила поклонников за поддержку. "Говорила и буду говорить! Я ВОСХИЩЕНА такой поддержкой! Потрясена! И прежде всего тем, сколько чудесных людей вокруг! Эти примерно 10% безумцев просто ПОТОНУЛИ в этом море сопереживания, участия, понимания! Просто потонули", – заключила Ксения Бик.
Артистка дала откровенное интервью
Певица опубликовала видео со своего концерта
Авторы "Голоса" несут большие потери
Певец всегда был любимцем женщин
Популярные темы форума
Дочь Алсу победила!Поздравляю
Где найти достойную женщину?
Мигранты..это зло?
Мужья -тираны
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Жениться лучше на мусульманке.
Собачники афигели
Не предложил выплатить мою ипотеку
Почему осуждают?
СССР разделили,даже нас не спросили!
Ищу девушку
Выйти замуж,это противно.
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему все хотят изучать английский?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Нет секса в отношениях
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Беременна от бывшего
Как часто ранние браки распадаются?
У Гордона жена таджик,ахаха
Хочу Ребенка
Квартира Началовой Юлии
Как вы относитесь к Лопыревой?
Это Порашенка подстрикает зарад против России ?
Переспали на первом свидании
Голливудская диета
Диета на кашах
Машина в кредит