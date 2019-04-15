"Молится на Америку": снимок Топурии с флагом привел народ в ярость

Вокалистка группы A'Studio оказалась в центре скандала. Поклонники уличили Кети Топурию в любви к Соединенным Штатам.

Накануне певица разместила в соцсетях фотографию, на которой запечатлена вместе с маленькой Оливией. Кети Топурия позирует в толстовке, джинсах, кроссовках и куртке с изображением флага Америки. Ее дочь – в розовом спортивном костюме, белых кроссовках и пуховике.

Внимание подписчиков привлек государственный символ США на одежде звезды. Ее обвинили в предательстве интересов родной страны. "Как обычно, зарабатывают в России, а молятся на Америку", "А для чего надо было выставлять этот флаг?", "Без американского флага никак?", "Зачем этот отстойный флаг?" – возмутились комментаторы.

Некоторые поспешили выступить в защиту Кети Топурии. Они отметили, что многие популярные бренды создают одежду с изображением американского флага, и не следует придавать этому большого значения.

"Господи, к чему-нибудь да привяжутся. Вот флаг им американский не понравился. А ничего, что это на одежде? Сами носят с такими лейблами – и ничего", – заявил один пользователь. Другой согласился с ним и добавил, что артистов следует оценивать по творчеству, а не по вещам.

Напомним, что в 2013-м вокалистка A'Studio вышла замуж за бизнесмена Льва Гейхмана. Спустя два года у них родилась дочь Оливия, а в 2017-м супруги разорвали отношения.

