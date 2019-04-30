Капризная Маркл пожалела несчастную Миддлтон
Бывшая актриса планирует держать в тайне дату рождения первенца. Она сообщит радостную новость журналистам только после того, как отметит важное событие в кругу семьи.
Кроме того, Меган Маркл отказалась поддерживать одну из важных традиций, которую закрепили принцесса Диана и герцогиня Кембриджская. Бывшая актриса не будет позировать с младенцем на руках возле госпиталя Святой Марии.
Один из близких друзей супруги Гарри рассказал, что королевской особе было искренне жаль Кейт Миддлтон, когда ей пришлось сразу после родов приводить себя в порядок для журналистов. Она надевала платье, каблуки и делала яркий макияж, уточняет Express.co.uk.
Напомним, что прибавление в семье герцога и герцогини Сассекских произойдет со дня на день. Несколько недель назад супруги переехали во Фрогмор-Хаус в Виндзор. Мать Меган Маркл приехала из Соединенных Штатов в Великобританию, чтобы поддержать дочь накануне важного события.
Недавно стало известно, что жена принца Гарри хочет родить первенца в официальной резиденции. Она также рассматривает возможность произвести на свет ребенка в больнице. Как считают эксперты, бывшая актриса может выбрать Госпиталь Челси и Вестминстера, где родила наследников ее подруга Амаль Клуни.
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