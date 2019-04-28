Стали известны пол и имя ребенка Меган Маркл
Приближение родов Меган Маркл, кажется, только подогревает слухи вокруг будущего ребенка. Букмекеры приняли рекордное количество ставок.
Ставки принимаются буквально на все – вес, пол, цвет волос и рост ребенка. Британцы чаще всего ставят на то, что у Меган и Гарри родится рыжеволосая девочка, которую назовут Дианой.
Издание уточняет, что на появление на свет девочки британцы ставили в пяти из семи случаев, на рыжие волосы – три из четырех случаев, а то, что младший сын леди Ди даст дочери имя своей матери, уверены трое из четырех клиентов букмекеров. Если родится мальчик, то, возможно, его назовут Артуром, Чарльзом, Джеймсом или Эдвардом.
Вопреки слухам, чета герцогов еще только ждет рождения первенца.
Кстати, недавно поклонников Гарри и Меган переполошила новость о том, что возле их отремонтированного за четыре миллиона долларов Фрогмор-хауса очевидцы увидели карету "скорой помощи".
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