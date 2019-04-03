Кривляющаяся Бузова усомнилась в своей адекватности
В личном Instagram Ольга опубликовала забавную видеозапись. В кадре она и ее соведущий Влад Кадони строят рожицы. Судя по всему, так Ольга Бузова готовится к выступлению на шоу "Дом-2".
"На самом деле я нормальная. Но это не точно. Бежим с @domkadoni в кадр", – подписала под постом Бузова.
"Это не просто кривляки, но хорошие упражнения для мышц лица 👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А лоб-то у нее не движется, обколотый😂", "Два дебила -это сила 🙏🏿😂♥️", "После такого он просто обязан на тебе жениться😂", "Весенее обострение😂 👌обычное дело", – рассуждали в комментариях подписчики.
Отметим, что Ольга Бузова постоянно жалуется на плотный рабочий график. Недавно она заявила, что жалеет, что в сутках всего 24 часа. Из-за постоянной занятости теледива не успевает сходить на маникюр.
Более того, бешеный ритм жизни периодически провоцирует сбои в работе организма Ольги Бузовой. Недавно на концерте в Подмосковье поющей телеведущей стало плохо. После выступления ее под руки вывели со сцены. Однако позже официальный представитель уверил поклонников, что с самочувствием артистки все в порядке – звезда переутомилась.
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